鄰近廣州的佛山出現一家三代的感染個案。56歲的陳姓婦人為廣州戶籍，日前在廣州的大篩查被發現為無症狀感染者後，佛山市南海區當局安排其家人接受隔離醫學觀察，結果發現其31歲兒子亦被感染，13個月大孫女則被驗出確診。佛山市政府表示，嬰兒目前病情穩定，屬於輕症，其醫療救治由市級高水平專家護理團隊駐點負責。

早前，廣州荔灣區「茶樓群組」的第二代傳播者73歲宋姓婦人，亦發生祖孫三代感染。與她同住的38歲兒媳、11歲孫子也分別被診斷為確診和無症狀感染者，宋的17歲侄女被診斷為無症狀感染者。陳姓婦人所居住的南海區桂城街道華福御水岸小區被已調整為中風險地區，實行封閉管理。截至昨日下午2時，佛山全市累計核酸採樣118萬人，15.36萬人均為陰性，其餘結果待出。

荔灣設物資供應點

對於荔灣五個街區實施「禁足令」，廣州市商務局副局長魏敏表示，廣州已啟動管控重點區域應急響應，包括設立社區應急生活物資供應點，統籌組織重點供應企業設置物資供應點，銷售糧、油、肉、蛋、菜、飲用水等生活必需品。有封閉區居民昨買了大量食材回家，有人更一次過買了整個星期的物資。她謂不清楚這次封區為期多久，希望「越快越好」。

澎湃新聞