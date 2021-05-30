兩岸關係未見改善，解放軍軍機持續進入台灣防空識別區。台灣國防部智庫指出，當空軍F-16機隊全數升級至F-16V後，若能搭配空中加油機延長滯空時間，加大作戰半徑，對於台灣掌握制空權應有極大幫助，甚至能助守第一島鏈和阻止解放軍海軍出太平洋。

國防安全研究院國防戰略與資源所副研究員陳亮智，在「國防安全即時評析」發表題為〈空中加油機對台灣空防之戰術與戰略的意義〉的文章。陳亮智表示，空軍現役的142架F-16A/B（Block20）戰機，未來全數升級至F-16V（Block20），加上新採購的66架F-16V（Block70）抵台後，屆時如能配備空中加油機，能將F-16的滯空時間及作戰半徑有效延伸，對空軍的作戰戰術運用具極大意義。

他分析，F-16的作戰半徑一般是629公里，若支援較遠距離任務，或執行任務過程中要克服空中纏鬥等挑戰，其作戰半徑便會限制了F-16的執行任務距離，也侷限滯空停留應付狀況的能量。

因此，若有空中加油機提供空中加油補給，F-16戰機將可加大執行任務的距離與範圍，同時也有更充足的空中停留時間；空中加油機也能提供若干波次的戰機輪替，這對戰場與狀況的支援具有很大幫助。

陳亮智表示，以解放軍近年對台灣西南防空識別區的滋擾而言，台灣嘉義水上機場距此空域距離約333.36公里，雖遠低F-16的629公里作戰半徑，若是應對複雜空中狀況時，為了讓F-16戰機（機群）得以更從容處理，空中加油機的存在將有其必要。

此外，位於南海北端與台灣海峽、巴士海峽交會的東沙群島，戰略地位相當重要。東沙距離高雄約455公里，若是F-16戰機能搭配空中加油機，應當也能強化台灣對東沙防衞能力，也能投射出對第一島鏈安全防衞的貢獻。

文章又指，台灣也必須注意台灣防空識別區的「東南角」，因該區域是解放軍海軍經巴士海峽進出西太平洋的重要水域。此區域距離台東志航基地約158公里，若藉空中加油機支持，讓F-16掌握巴士海峽與台灣東南空域的制空權，無異對解放軍海軍進出太平洋形成強大的牽制力量。

中央社

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