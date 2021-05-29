台灣疫情依然嚴重，昨新增493宗確診，包括320宗本土確診，7宗境外傳入、166宗本土校正回歸，單日新增21人死亡，再破新高，其中一死者僅36歲。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱，未來接觸者傳染會更多。疫情最嚴重的雙北今起進行封城的估算，台北市長柯文哲形容「危險迫在眉睫」。

陳時中稱，本土確診及校正回歸合共486宗本土個案，新北市224宗最多，其次為台北市168宗，台中市33宗。台灣確診個案中新增21宗死亡，最年輕僅36歲男性，12天累計本土87人死，總計累積99人死。根據中央流行疫情指揮中心統計，國內疫情致死率已達1.2%。陳時中形容現時除了雙北外各縣市的案例正在增加，範圍也變比較廣，而萬華、茶藝館相關個案正在減少，他稱從上述兩熱區出來的漸漸形成「再感染」，未來會有更多接觸者傳染。

柯文哲稱，台北市會有兩個準備，一個是萬一失控的封城計劃，另一個是打「撲滅戰」的時候要怎麼打，他稱「不是說台灣疫情變差了，而是危險迫在眉睫，有好的準備比較恰當」。據悉台北市今天進行封城的估算，地點可能在災防中心或北市府大樓，消防局與衞生局會模擬封城各種情形，包括交通、捷運管制，如何限制進出。另外，針對養護機構、獨居長者，要有送餐照顧計劃，但據悉不會針對交通動線與人車進行管制，也不會影響民眾生活。新北市長侯友宜稱「要做最壞打算、最好準備」，已制訂好「新北市四級管制準備計劃」，包括全面停班停課、停止所有聚會活動及管制民眾活動範圍時間等，但強調四級必定是中央統籌指揮。

台中急增33人染疫

台中疫情亦備受關注，昨日一口氣增加33個本土個案，創單日新高，其中一宗確診個案是警察局保安大隊女警，她和潭子區立揚鞋廠家族群聚感染有關，這家族群聚案已有11人確診。新加坡防疫醫師林韋地認為台灣必須立即封城，原因是台灣人口老化、疫苗短缺，加上檢測塞車，無法切斷病毒傳播鏈。

各界盛讚台北「自主封城」效果良好，但台灣華視主播宋燕旻上載一張在台北市龍江路，見到街市滿滿是人，非常擠擁。她批評：「大家真的不要活在泡泡裏面，自我取暖了」。陳時中建議市民不要選太擁擠時刻進出傳統市場。

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