在內地，用俗稱「礦機」的專用電腦，運算解密虛擬貨幣是一門大生意，但內地當局打擊虛擬貨幣，其中一個理據是礦機用電太多。官媒新華社記者近日到西部地區一個「礦場」視察，發現礦場每月用4,500萬度電發控「沒有實物」的貨幣，相當於浪費1.5萬噸煤。

新華社記者到一個位於西部地區、聲稱從事「數據業務」的「礦場」，發現偌大廠房內部用白色隔板分出約30間機房，每間機房的金屬架擺滿閃爍彩光的挖礦機，雜亂無章的電線與拖板鋪着厚厚的灰塵，廠房裏沒有甚麼工人。

報道引述一名業內人士稱，這礦場內都是使用最主流品牌的礦機，這間企業去年平均每月用電2,500萬度，但只交25萬元人民幣（下同，約30.2萬港元）的稅，而在今年頭4個月，礦場只交了9萬元（約10.8萬港元）稅款，但平均每月用電達4,500萬度，相當於一個月用了1.5萬噸煤，即10條牛奶生產線的用電量。

不過，報道未有透露這礦場每月用4,500萬度電後，能挖到虛擬貨幣的價值有多少。

報道又引述一名礦場主人自稱像「候鳥」般，哪裏電費平就將礦場搬到哪裏。礦主稱，冬天時，他們一般在內蒙古、新疆等地用火力發電的地方挖礦，一度電約0.3元（約0.36港元），到了春天，他們就陸續將礦機用貨車運到西南的四川、雲南等地，用豐水期便宜的水力發電挖礦。他們稱，如果與小型水電站談妥價格，電價可降至每度0.2元（約0.24港元）左右。

報道主力批評挖礦「高能耗」，引起地方政府警覺。內蒙古今年已清退虛擬貨幣挖礦項目，至4月底已關停35間相關企業，初步統計，這35間挖礦企業每年使用52億度電，折合約160萬噸煤。

隨着數碼人民幣推出，內地近日嚴打其他虛擬貨幣。國務院金融穩定發展委員會21日召開會議，明確提出要打擊比特幣挖礦和交易行為，這是金融委首次對於比特幣公開發聲，直言「打擊」，這亦令比特幣價格急跌。

新華社

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