【疫情反彈】過去一周疫情反彈的廣州，昨起在包括荔灣在內爆發「茶樓群組」傳播鏈的部份區域實施半封城，其中管控最嚴格的街區限制每戶每天僅能派一人外出購買生活必需品，其餘所有居民「禁足」，地鐵和巴士只可下車不得上車。廣州市衞健委表示，這次本地疫情傳播得非常快且強，形容這次防控疫情有必要比去年「跑得再前、再快一些」。茶樓群組迄今至少16人染疫，並跨市傳播至鄰近的佛山。

廣州市政府昨通報新增一宗無症狀感染轉確診病例，患者為茶樓群組第二代傳播者宋姓老婦的76歲丈夫，另外新增五宗無症狀感染個案，令茶樓群組感染人數增至16人。另外，佛山市昨通報兩宗感染個案，當中56歲的陳姓婦人在廣州大規模篩查被發現，其13個月大孫女更已被確診。

衞健委：防控要跑得更快

廣州市新冠肺炎防控指揮部昨晨發佈通告，即日起實施疫情分級分類防控措施。其中，荔灣區的海龍街、白鶴洞街、中南街、東漖街、沖口街由低風險地區調整為中風險地區，實施最嚴格的全封閉式管理，所有人員居家隔離，除每戶每天限一人外出購買生活必需品外，所有人不得外出。五個街區內的娛樂場所、室內文化體育場館、批發市場一律停業，餐飲場所禁止堂食，除了實施封閉式管理的寄宿學校可安排初三和高三年級面授課外，所有學校暫停面授課開展線上教學。區內七個地鐵站只出不進，區內運行巴士線停運，途經的跨區巴士線則只可下車不得上車，亦禁止的士和網約車運營。當局又下令營運商回收區內所有共享單車，集中存放並消毒。

至於荔灣其他地區，以及鄰近的越秀、海珠、白雲和番禺部份地區被列為次重點區域，區域內停業停課、禁堂食，所有人員減少外出。廣州市衞健委主任黃光烈在記者會表示，與去年疫情相比，這次疫情的病毒傳播速度非常快、傳播力很強，因此對防控工作提出極高要求，必須在與病毒的賽跑過程中，「比以往跑得再前一點、跑得再快一些，才能及時阻斷病毒傳播途徑、切斷感染鏈條，否則，極有可能出現更多本地感染者。」廣州緊急實施分級分類防控舉措，就是希望在當前條件下，用最短時間實現重點區域的大隔離、大篩查。

民眾緊張搶打疫苗

由於多個地區變成中風險地區，不少廣州市民發現穗康碼由「綠碼「變為「黃碼」。當局解釋，針對近期停留過市內重點地區且暫未進行核酸檢測者，自前天起穗康碼將變「黃碼」，市民只需盡快接受檢測，結果為陰性後健康碼將恢復綠碼，呼籲市民毋須過度緊張。疫情反彈不少市民近日搶打疫苗，官方統計截至上周四（27日）全市累計接種疫苗867萬人，目標人群接種率為64%，其中299萬人已經完成兩劑接種。

《南方日報》