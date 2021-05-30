全國人大常委會委員長會議在5月26日決定，6月份的人大常委會將在6月7日至10日舉行。這與往年會議在6月中下旬舉行不同，分析認為，這與今年中共建黨百年有關，認為到6月底將有大量活動，更改會議時間，目的是避免屆時的時間安排過於緊湊。。

全國人大常委會委員長會議日前公佈6月份會議的議程，主要仍是審議數據安全法草案、海南自貿港草案、印花稅草案等，還會審議2020年中央預算決算及其他報告。從議題設置上看，未見有任何異常，但與往年不同的，是會議召開的時間。

至於為何下月的人大常委會會議將要提前舉行，多維新聞網根據中國未來幾個月的政治議程分析，估計是與今年中共建黨百年活動有關。今年中共配合建黨百年，將有相當多的活動舉行，包括中共宣傳部門早前已經公開的慶祝大會，屆時中共總書記習近平將發表重要講話，另外還會有「七一勳章」評選頒授等活動，另外，全國政協會議亦已安排在6月21日至23日舉行，分析認為提早召開全國人大常委會會議，是避免屆時的時間安排過於緊湊。

不過，多維新聞網同時分析，不排除6月份將會召開兩次全國人大常委會會議的可能，去年6月全國人大召開兩次會議，在6月18日至20日舉行第十三屆全國人大常委會第十九次會議，會上審議「港版國安法」草案，至6月28日至30日則舉行第十三屆全國人大常委會第二十次會議，表决通過「港版國安法」。

多維新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）