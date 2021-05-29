南京新街口周六晚發生兩宗傷人事故，有白色私家車司機撞到女路人後遭途人指責，司機竟再踩油輾過躺在地上的傷者，另有黑色私家車司機被指捅傷人後駕車逃跑，被途人追截後再捅傷對方。

網上短片見白色私家車司機在撞到女途人後，未有下車察看傷者，圍觀途人不斷指罵時，司機突然踩車再向女傷者駛去，並將她輾過，途人見狀後不停尖叫。不少看過短片的網民均怒斥司機「沒人性」，「第一次交通事故，第二次故意殺人」，「別拿精神病作藉口」，有網民指見傷者還有意識，有的則指傷者據指腦出血，傷勢嚴重。

同樣在新街口，今晚另有黑色私家車司機被指捅傷他人後駕車逃跑，但發生撞車事故，有途人追截並企圖制服司機，但反被司機捅傷，倒在地上。短片見附近有多人倒地受傷，部份看似已經失去意識。

網上有關這兩宗事故的短片，事後不斷被刪除，至周日凌晨，南京市公安局發通報，指黑色私車家司機駕車撞人並持刀捅人，公安接報後立即組織警力趕赴現場處理，41歲疑犯吉XX已被抓獲。經初步調查，疑犯因感情糾紛行兇，疑犯、其前妻及其他6名傷者已送院治療，暫無生命危險，而案件則正在偵辦中。而另一宗事故，則未見當局公佈詳情。

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