台灣經過長時間乾旱，昨日（29日）終於盼到期望已久的梅雨，台中、新竹等地昨日開始降雨，今早則受到滯留鋒的影響，台灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，苗栗至雲林地區留意瞬間大雨、雷暴及強陣風，當局更對台中、彰化等中南部縣市及澎湖，合共9縣市發出大雨特報。雖然不少中部民眾被雨聲吵醒後相當高興，但彰化鹿港鎮卻出現水浸，部份街道水深及小腿。

很多台中、彰化地區民眾今早被雷雨聲吵醒，可是，彰化縣鹿港鎮卻陸續出現水浸，有民眾一早醒來發現家中水浸，部份街道淹水高度已經達到腳踭，整個客廳家具通通泡水，質疑抽水站是否沒有開啟，導致水浸。鎮內多處道路亦出現水浸，貨車要涉水而行，電單車司機則要在水中推車前進。

讀者提供給台灣《蘋果新聞網》的照片則顯示，上午8時前鹿港鎮的老街已成水鄉澤國，水湧入路邊店鋪，天后宮、龍山寺廣場都變成池塘。

不少民眾今早都在網上通報落雨的喜訊：「雲林斗南下雨了，轟隆轟隆雷聲，嘩啦啦的雨聲，開心！」「台中霧峰正在下雷雨，超過50分鐘！」「南投集集也下雨了，真好。」有網民更稱這場雨：「就好像看到失散好久的親人啊！感謝天降甘霖。」

中央氣象局局長鄭明典今早在FB留言稱，清晨中部外海雷聲隆隆，「澎湖和中部沿海可能感受得到」，他又表示「雷雨區會有很強的陣風」，隨後氣象局也發佈即時天氣消息，指台灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，苗栗至雲林地區請注意瞬間大雨、雷暴及強陣風，台中及彰化地區有機會出現局部大雨。

今早南部高雄亦有出現短暫的雷雨，市政府網站顯示過去24小時累積雨量，以永安區90毫米最多，已達大雨等級，其次為橋頭區44毫米、岡山區38毫米、大社36毫米。雖然不少民眾都對天降甘霖表示高興，但不過集水區的降雨仍然很少，希望老天降雨能「下對地方」，才能挹注高屏溪流量，改善南台灣水情。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》／三立新聞網

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