15隻野生亞洲象上月中旬起從雲南西雙版納出發，一路向北遷移400多公里，闖上馬路、走近地舖，還不時到農田覓食；所到之處，居民都有所不便。象群近日出現在峨山縣城，距離省會昆明僅120公里，引發外界關注。據統計，象群直接破壞農作物達842畝，初步估計直接經濟損失近680萬元人民幣（約828萬港元）。

象群原棲息於西雙版納國家級自然保護區，本月26日進入峨山縣的街道，翌晚才走出縣城，消失在樹林中。雲南省林業和草原局專家分析，象群有繼續向北遷移的趨勢，若走進人口密集的紅塔區、晉寧區等地，屆時或會傷人，將難以控制；同時食物資源越來越匱乏，象群頻繁入戶尋找食物，人象潛在衝突隱患激增。

毀842畝農作物 損失828萬

雲南大學生態與環境學院教授陳明勇解釋，這個季節正是森林中亞洲象食物青黃不接的時候，往北走海拔不斷上升，山林食物更稀少，因此象群表現不尋常，「也可能是象群首領經驗不足，出現迷路狀況。」

內媒指，在短短40天內，象群造成412宗破壞，直接破壞農作物達842畝，直接經濟損失近680萬元，所幸無釀成人員傷亡。因驅趕、捕捉或讓象群下山，都有潛在風險，相關部門目前利用投食方式引導象群，並用大型車輛機械封堵外圍道路。專家評估，若要捕捉，須同時麻醉全體象群，但此行動十分危險。

《新京報》 /澎湃新聞