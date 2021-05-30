隨着疫情受控，內地湧現「補償式婚禮潮」，婚慶行業迎來久違的旺季。據央視財經報道，僅僅在五一5天假期，全國便有超過40萬對新人辦理婚禮；每對新人平均消費超過22萬元人民幣（下同，約26.8萬港元）。有業內人士預料，到2026年，內地婚慶市場將突破2萬億元（約2.4萬億港元）。浙江一間婚姻介紹所的負責人李繼延就向《蘋果》坦言，今年婚禮費用較往年增加約20%，主要在酒店及飲宴方面，原因是大部份新人因去年受疫情影響，選擇今年舉行婚禮，加上其間有不少酒店被迫倒閉，供不應求，導致價格上漲。

5月是內地傳統婚禮旺季，加上過去一年多因疫情而累積的婚慶需求，造就了近期全國各地婚禮潮湧現。有受訪的婚慶公司透露，婚禮業務自今年4月開始反彈，5月達高峯期，「公司今年定單量，相比較2019年增長了200%」。

「淡季應該比較容易訂，旺季基本上要提前半年到一年。」新人孫燕與沈駿原定今年2月結婚，但因疫情關係延至5月。為訂到心儀的婚禮場所，兩人早在1年多前就找婚慶公司幫忙，結果仍與心水的5月1日黃金日期失之交臂，「去年就已經被訂掉了」，最後只能退而求其次，選一些相對來說比較好的時間。

不止會場要提前訂，和婚慶相關的團隊也需提前預約。其中，婚禮管家或稱為新娘秘書的需求很大。北京婚禮管家鈕曉宇指，近年年輕人更在乎服務感受，覺得有專業的人在會比較安心，現在基本上每場婚禮都必備新娘秘書，幫助新人做婚禮包裝、服飾諮詢及落實婚禮各項細節和綵排工作，達到把控時間和督促作用。

這個5月，和婚禮相關的攝影、化妝、司儀等傳統婚慶團隊同樣需求旺盛，為緩解人手緊缺，不少婚慶公司和團隊都開始高薪招聘新人。有婚禮司儀公司指，單在5月22日這天，就主持了212場婚禮。為了應付定單，司儀人數由去年150名增至今年258名。

婚宴規模雖大幅縮小，和婚禮相關的上下游配套服務卻不斷升級。數據顯示，內地結婚消費正逐年持續上漲。市場調查發現，目前每對新人平均結婚消費超過22萬元，是6年前的3.5倍以上，整個婚嫁產業的消費升級，一站式婚禮堂模式成為今年婚慶市場一大亮點，不同於過去多在酒店舉辦婚禮。

浙江杭州市蕭山區、專門介紹「上門女婿」的「金點子」婚姻介紹所負責人李繼延向《蘋果》表示，近日生意很好，比去年同期比較大約多了三分二，「相親多了，婚禮自然就多了」。今年婚禮費用亦比往年增加約20%，主要在酒店及飲宴方面，因為去年受疫情影響，許多新人無法結婚，大部份都選擇今年舉行，加上不少酒店之前被迫倒閉，需求大而供應少，導致價格上漲。

李繼延續稱，在農村舉辦婚禮會比城市較便宜，農村平均大概要7萬至8萬元（約8.5萬至9.7萬港元），城市則平均大概要10多萬元（約12.1萬港元）。然而，兩者規模今年都縮小了，「農村以前一般會舉辦逾30席，現在約20席；城市原來會辦20多席，現在約10席」。另外，他又留意到多了新人聘請婚禮策劃公司，「便宜的話2萬至3萬元（約2.4萬至3.6萬港元），貴一點的話5萬至6萬元（約6萬至7.3萬港元），最貴的可達10多萬元」。

央視財經引述業內人士指，內地婚慶市場已進入繁榮成熟期，正逐步整合婚慶服務上下游產業鏈，預計未來將保持5%左右的年複合增速，到2026年，預計將突破2萬億元。

《蘋果》記者／央視財經

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