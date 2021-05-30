上海電力大學外國語學院講師金晶被揭抄襲論文，日前被日本著名的京都大學撤銷其博士學位，為該校建立百年來首次。上海電力大學上周五（28日）在官方微博通報，即日起解僱金晶。金晶事件引起輿論和網民關注，有網民慨嘆，內地學術論文造假、剽竊與抄襲十分嚴重，此歪風有增無減。

金晶被揭抄論文

據報，2012年9月24日，赴日留學、修讀人類環境學研究科的金晶獲京都大學授予博士學位；惟該校2019年5月接獲舉報，指金晶2012年發表的博士論文《關於日語與漢語的回歸代詞》涉嫌抄襲，隨即展開調查。2020年8月，該校證實有關論文存在沒有明確標記引用出處，及借鑑他人想法等多個不正當之處，認定為抄襲。

今年5月25日，京都大學宣佈取消金晶的博士學位，此為該校建校124年來首次因學術不端而取消博士學位。該校負責人還就事件召開記者會，向社會鞠躬致歉。京都大學是繼東京大學成立後的第二所日本國立大學，因曾出過11名諾貝爾獎學者，該校被稱為「科學家的搖籃」。

事件引發內地網民關注，隨後有人爆料稱涉事者是上海電力大學外國語學院日語系講師金晶。現年42歲的金晶2013年5月入職上海電大，主要從事中日語法比較研究，曾獲該校多個榮譽稱號，並主持校級教改項目及參與編寫教材。上海電大在核查事件後，日前正式宣佈解僱金晶。

紅星新聞/《環球時報》