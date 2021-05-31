為應對嚴峻疫情，台灣力爭7月接種自行研製的疫苗。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周日（30日）證實，已於28日與高端、聯亞兩間廠商，各簽約購買500萬劑，同時保留再購500萬劑的選項。不過，外界質疑高端疫苗目前仍在等待第二期測試結果，且實驗樣本數目太少，第一期僅45人，第二期亦只有3,700人，都與國外三期、數萬人次實驗有差異。台大醫院前感染科醫生孔祥琪認為，目前國際大廠都是完成第三期臨床試驗後才上市，「全世界這一年來，做完第二期就直接申請緊急使用授權（EUA）的，只有中國和俄羅斯兩國」。

根據高端公佈的資訊，第一期接受測試的共45人，分析結果顯示疫苗具安全性，無受試者發燒等常見副作用。第二期接受測試的則有3,700人，已於4月底完成第二劑接種，最快5月底或6月上旬有分析結果。高端又指，已將數批疫苗提供食藥署測試，若數據達標，下月將依法申請緊急使用授權（EUA），最快7月開始供應。

對於台產疫苗僅進入二期實驗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周日（30日）表示，任何臨床試驗都可能成功或失敗，需要科學證據來證明疫苗效力，他說：「只能說目前還算順利，都有給予支持，沒有說二期一定會成功，但希望能成功，這都是一個佈局，現在透過採購國外疫苗，接下來加上國產疫苗，就會比較足夠。」

長庚新興傳染病新興病毒感染研究中心主任施信如向台灣《蘋果新聞網》表示，指揮中心的決定，是為因應國產疫苗將來的逼切需求做準備，如果疫苗第二期試驗的結果理想，就能及早開始量產。他又說，世衞日前曾比較BioNTech、莫德納（Moderna）及阿斯利康（AstraZeneca）等疫苗的中和抗體效價，當血液中和抗體效價越高，亦可證實疫苗的有效性越高，代表不一定要第三期試驗，也可先從有緊迫疫苗使用需求的國家，可先使用第二期臨床的數據來證實疫苗有效性。

施信如續指，指揮中心先簽約是在疫情嚴峻時「兩害取其輕」的做法，但相信合約中會有附加說明，若疫苗中和抗體效價實在太低，仍然不會讓民眾接種；此外，若要做第三期臨床試驗，目前亦只能「邊打邊做」，讓有意願的民眾在被告知的情況下，在接種疫苗同時參與。

台灣政治大學法律科際整合研究所副教授劉宏恩表示，BioNTech、莫德納及阿斯利康疫苗均是經過第三期臨床試驗才獲許可，「去年10月衞福部食藥署一公告國產疫苗EUA的標準只需要做臨床試驗第二期，且受試者人數3,000人以上即可，我就覺得非常擔憂！」

孔祥琪周日（30日）亦在其Facebook專頁「日本自助旅遊中毒者」上稱，目前國際大廠均是完成第三期臨床試驗後才上市，「全世界這一年來做完第二期就直接EUA的，只有中國和俄羅斯兩國。當然他們的第二期人數都比較少，不到1,000人。我們的第二期有故意增加人數到3,000人。但這樣能不能取代第三期？我想這裏就很見仁見智了。」

時代力量今日則發表題為「國產疫苗第二期試驗未完成，衞福部急着簽約採購為哪樁」的聲明，指高端及聯亞疫苗目前尚未完成第二期試驗，然而衞福部就急着簽約，亦未揭露合約採購價格部分，於資訊揭露上並不完整，且高端急着發出消息，容易引發外界對其營業收入增長之遐想，繼而購入該公司股票，呼籲金管會應立即對外公開說明。

在台灣證券櫃枱買賣中心上市的高端疫苗（6547.TW），一開市即跌10%停板，報350.5元新台幣（約98.1港元），櫃買中心則表示，該中心每日透過監視系統，檢視股票交易，若發現股價異常，即啟動監視機制進行查核，一切都按照規定進行。

台灣《蘋果新聞網》

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