六四事件32周年前夕，天安門母親發表祭文，認為解決六四慘案是中國共產黨和中國政府迴避不了的責任，期待黨和政府為六四鞠躬謝罪，有不具名成員向《蘋果》表示，會繼續向政府討回公道，對於香港今後或不再獲准舉行燭光晚會，天安門母親成員認為，疫情過去後，香港政府沒有理由阻止燭光晚會繼續舉辦。

「天安門母親」網站刊出今年的祭文，較以往發佈的時間早了一日。祭文中提到，「無人性舉世震驚的慘案」有多少人被打死打傷，32年來政府隻字未提，國民不可以公開紀念並追究共產黨與政府的屠城責任，甚至一切有關六四慘案的訊息被封殺，「很多年輕人成長在一片鶯歌燕舞歌功頌德中，不知道或者不相信1989年6月4日發生在首都北京的屠城慘案。」

祭文亦指，今年是中國共產黨建黨100周年，國家主席習近平曾提到「要把人民放在心中最高位置」，保存「共產黨人拒腐蝕、永不沾的政治本色」，而當年的學生運動是以和平、理性的遊行方式向政府表達反官倒、反貪污、反腐敗民意的社會事件，不應視作為動亂。

文中提到解決六四慘案是共產黨與政府回避不了的責任，期待黨和政府拿出誠意和勇氣來撥亂反正，在1989年屠城事件中，依據法律擔當起政府應該承擔的責任，又期待黨和政府就這一慘案躬下身，向全體國民表示歉意並謝罪。

一名天安門母親成員向《蘋果》表示，雖然現在中國政府執政官員已換人，但共產黨執政是延續下來，所以對六四慘案負有不可推卸的責任。而32年來家屬一直堅持要求與政府對話，「不能說現任官員認為與自己無關，就可以不解決，（現任官員）脫不了關係」。

該名天安門成員又說，六四臨近，當局曾警告他們不要接受媒體採訪，但有成員仍願意發聲。而成員中一批遇難者的親屬在今年六四當日，會一如以往在萬安公墓舉行紀念活動。

今年天安門母親祭文有122人聯署，2020年有兩位成員離世，包括87歲的陸玉寶，她是人民大學哲學系86級研究生陸春林的母親，她和丈夫陸馬生均為天安門母親的成員，兩人先後於2013年、2020年去世。另一位過身的是90歲的曹長仙，是清華大學電子工程系碩士研究生周德平的母親，至今已有62人離世。

在香港，警方連續兩年以疫情為由打壓維園的紀念晚會，天安門母親成員表示，家屬對香港巿民的堅持很感動，心存感激，因為疫情而停辦晚會可以理解，但認為在疫情解除後，香港政府就沒有理由再阻止燭光晚會繼續舉辦，因為「每個中國人都有權利發聲，譴責當年政府動用軍隊屠殺自己本國的百姓、師生和巿民。」

他又指，即使以後香港再無紀念晚會，也相信香港人不會忘記事件，「慘案留在每個中國人心裏」。而且不論香港有沒有晚會，遇難者親屬還會繼續向政府討回公道，「當年每一個家庭在那一個晚上突然遭遇這樣的悲劇，讓我們每一個家庭失去了自己的親人，這件事情我們是不可以不了了之」，堅持要求還原當年六四屠城的歷史真相，對遇難者親屬賠償，以及追究當年下令開槍者的法律責任。

而另一六四死難者家屬吳麗虹原本為今年香港燭光晚會準備的發言稿，由於晚會活動不獲批准，發言稿也在網站中刊出。發言稿中提到吳麗虹丈夫陳森林於六四被槍殺，當年女兒只有8歲，她爸爸的去世令原本幸福的一家三口被突如其來的災難毀滅，「當年婆婆帶着兒子的骨灰回南方老家的情景我永遠忘不掉」。她表示可承受生活上的困難、苦和累，但心裏壓抑32年的痛苦卻沒地方申訴。

吳麗虹又表示，至今仍不能理解甚麼事要軍人向手無寸鐵的市民和學生開槍來解決，作為死難者家屬，會堅定相信公道自在人間，六四慘案必將能夠得到公平、公正解決。

天安門母親發起人、現年85歲的丁子霖則在公開信中提到，衷心感謝各界在難屬親人遇難後30多年漫長期間內給予的人道救助，尤其是她曾在1994年初以個人名義，向國內外友人發出人道救助呼籲以來，救助至今未曾中斷。但現時絕大多數遇難者的老父母已辭世，遺孤也長大成家就業，加上目前疫情肆虐全球，大多數捐款者也已年屆退休，故她希望大家中止對天安門母親的人道捐款。她指，這個活動早就應該畫上完美句號。

《蘋果》記者／香港電台

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