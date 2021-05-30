台灣乾旱有所緩解，中部彰化鹿港鎮因降雨量過多出現水浸。隨着台灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，中央氣象局昨下午起對全台18個縣市發出豪大雨特報。降雨量驚人的彰化，鹿港鎮部份街道水深及小腿，該鎮老街更有車輛被積水滅頂。總統蔡英文提醒民眾，「拜託大家非必要別出門，兼顧防疫和防災」。

德基水庫進賬11萬噸

截至昨下午，全台累積雨量最多的彰化秀水錄得199毫米雨量紀錄。昨晨彰化雨勢猛烈，鹿港鎮有居民客廳被淹浸。鎮內多處道路水浸，貨車要涉水而行，電單車司機則要在水中推車前進。當地老街水浸嚴重，部份地區水深過膝，有車輛甚至被淹沒。當地消防員出動搜救，幸無人受困。水利署對彰化縣發出水浸一級及二級警戒。

台灣多地均有大雨。當地氣象局上午首先對台中以南九個縣市發佈豪大雨特報，至下午陸續擴大至台北、苗栗等地區，至下午4時，已向18個縣市發出豪大雨特報。多地有雷雨警告，針對雲林縣、嘉義縣，當局更以國家級警報系統，向民眾發佈大雷雨通知。

德基水庫集水區七小時內有11萬噸進賬。早前人工降雨的新竹寶二水庫，當地水利局指，這場雨已在寶山、寶二水庫上游集水區上坪堰帶來36.2毫米的降雨量，預計為水庫帶來68萬噸進賬，由於氣象預告有豪雨，有望累積100毫米，脫離「水情紅燈」。台灣蘋果新聞網