南京發生喪心病狂的嚴重傷人事件！一名男子因感情糾紛，駕車撞倒前妻後，再輾過其頭部及軀幹。其間有多人被男子駕駛的車輛撞傷，他又持刀自殘，最後棄車後，再刺傷上前制止他的途人，才被民警制服。事件中共八人受傷，至昨日仍有七人留醫，其中四人命危、兩人重傷。

事發於南京鬧市新街口，上周六（29日晚）約9時45分，41歲姓吉的男子駕駛一輛白色私家車，撞倒42歲姓張的前妻，同時被撞倒的還有張女的劉姓男友人及一名路人。其後他兩度換車逃離，並撞傷、刺傷多人。

奪兩車欲逃 狂刺挺身男

南京公安局昨日通報，吉男撞倒前妻後下車，持刀刺傷與前妻同行的男友人，然後再返上車，數次輾壓張女後逃離。逃走過程中，吉男座駕再撞傷另一途人，及撞上一輛黑色私家車。由於座駕安全氣囊彈出無法駕駛，他下車持刀自殘頸部，再登上被撞的黑色車、搶車揚長而去。換車後，他於另一路口失控與多車連環相撞，其間又再撞傷兩名女途人。他此時第二次換車，登上在場另一輛車奪車逃離。當他再與另一輛車正面相撞後，有市民上前阻止，吉男則下車將阻止他的市民刺傷。歷時將逾20分鐘的瘋狂駕駛和持刀傷人，吉男最終於當晚10時07分被捕。

事發時現場人車眾多，多段網上流傳的影片顯示，一名女子倒卧於吉男的白色座駕前，已無知覺。白色車就多次向前慢駛，車頭前端多次壓到女子身上又後退。有民眾衝上前拍打車頭與吉男理論，並用單車阻擋其座駕。但車輛此時卻突然加速輾過倒地女子，左前輪更從女子頭部壓過，引起驚呼聲四起，白色車隨後飛馳而去。

另有片段顯示，司機從車頭冒煙的黑色車中走出，有身形壯碩的男子上前試圖制止他，他卻持刀捅向對方腹部，男子倒地後，他仍多次刀刺在地上掙扎的男子，才轉身離開。有影片亦拍攝到傷者倒卧地上，身上有血迹，四周一片凌亂並有多車被撞損毀。警方指，吉男因個人感情等矛盾犯案，並形容事件為惡性殺人案。

離婚近三年 屢索錢不果

事件造成八人受傷，包括自殘的疑兇。全部傷者送院後，僅一人輕傷出院，其他七人中，兩人重傷、四人命危。張姓女子因全身多次被輾壓，目前正在深切治療部診治；最後因制止吉男而被多次刀刺的男子已接受腹部修補手術。至於吉男則接受頸部手術，同在深切治療部診治。

內媒引述張女的同事指，她與吉男離婚已近三年，與她一同被撞傷的並不是新歡，只是其高中同學。據指，張女曾多次遭前夫吉男家暴，吉男更因賭博變賣二人的房產。離婚後，兩人兒子與男方同住，吉男曾以孩子為由向她要錢。事發前一個月，吉男還向張女胞姐致電10多次索取3萬元人民幣（約3.65萬港元），並曾發短訊咒罵前妻。

北京青年報