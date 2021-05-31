兩岸最新疫情：大陸昨日（30日）新增27宗確診，其中20宗為本地確診個案，全在廣東，其餘7宗為境外輸入病例，分別是廣東3宗，上海2宗，福建和河南各1宗。另外，無症狀感染個案新增19宗，3宗本土個案亦在廣東，其餘16宗為境外輸入。大陸累計報告確診91,099宗，累計死亡4,636人。台灣累計確診8,160宗，累計死亡109人。

廣東昨日20宗本確診個案中，廣州佔18宗，其中14宗為無症狀感染者轉為確診，另外佛山亦有2名無症狀感染者轉確診；同日省內新增本土無症狀感染者3宗，深圳報告2宗，佛山報告1宗。

廣東疫情嚴重，當局更要求今晚10時起離開廣州者，需要有綠色健康碼，不少在當地的外省人紛紛回鄉避疫，增加疫情向外省擴散的風險。其中，四川資陽市疾控中心收到省疾控中心的通知，指5月29日一名由廣東返回資陽市樂至縣的民眾，在佛山市核酸檢測初步篩選呈陽性，市疾控中心接報後派人開展流行病學調查、核酸檢測、環境消毒。目前，四川省、資陽市、樂至縣三級疾控機構對該人員檢測覆核結果均為陰性。

而在廣西賀州巿，亦有一對夫婦及其他朋友一行共21人，於5月23日到清遠古龍峽景區遊玩，其間夫婦2人曾與清遠市無症狀感染者接觸，遊玩時更一直未戴口罩，返到廣西後亦走訪多間商舖包括粉麵店、酒吧，夫婦2人的檢測結果均為陰性，另外截至5月30日下午3時，當局對曾接觸這對夫婦的民眾檢測，結果仍是陰性。

另外，一名與廣州市荔灣區無症狀感染者有近距離接觸的澳門居民，曾於5月23日跟旅行團前往清遠古龍峽景區旅行，其核酸檢測結果為陰性，但仍需要進行醫學隔離觀察。同一旅行團還有31名澳門居民，雖然他們沒有與無症狀感染者近距離接觸，但曾在同一景區出現，因此上述澳門居民要作個別的健康評估及醫學追蹤，並要求他們作自我健康管理，包括需戴口罩，避免到人多的地方和避免聚集；亦會安排他們到醫院進行核酸檢測和血清學檢測。

國家衞健委／澎湃新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）