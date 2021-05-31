台灣本土疫情爆發，台北市與新北市是重災區。在台港人團體「台灣香港協會」透過募款行動，讓在台港人開設的餐廳今天起免費送飯盒給到台北疫區萬華協助防疫工作的消防人員。與此同時，有民間企業為新北市輔仁大學附設醫院捐贈6張由台灣自主研發的「俯卧位ARDS（Acute Respiratory Distress Syndrome，急性呼吸窘迫症）治療氣墊床」，供肺炎重症患者使用。

「台灣香港協會」秘書長Teresa（化名）接受中央社訪問時稱，台北本土疫情升溫初期，即有在台港人餐廳率先為周邊醫院醫護人員供應飯盒。餐廳負責人還透過該協會，向會員發起認購餐券、送飯盒給醫護的行動。

她指，今次透過萬華當地組織，得知協助防疫工作的消防人員面臨被店家拒絕送外賣的困境，經當地人幫忙及安排，加上在台港人參與，由港人開設的餐廳負責消防人員的飯盒。

Teresa說，送餐行動將於5月31日至6月19日進行，後續將視疫情狀況調整。這波行動共需8.6萬元新台幣（下同，約2.4萬港元），目前已募得約一半款項，主要用作飯盒成本。除了捐款，還有在台港人自願開車幫忙送外賣。

另一方面，急性呼吸窘迫症（ARDS）是染疫者最主要的併發症之一，而目前全球針對此症的主要治療方式之一就是「俯卧通氣」（Prone ventilation），即讓患者每天俯卧12至16小時，讓肺部血液灌往通氣較佳的肺泡，協助血液含氧量上升。但患者長時間俯卧，容易造成身體正面出現壓瘡，必須有大量護理人力照護（包括5名護理人員協助翻身及每2小時由3位護理人員轉動臉部方向）。有公司今天就向輔仁大學附設醫院捐贈6張「俯卧位ARDS治療氣墊床」，提供肺炎重症患者使用。

據了解，ARDS具有相當程度的生命威脅性，《美國醫學會雜誌》統計數字顯示，在需要住院的中度或重度肺炎患者中，超過4成出現急性呼吸窘迫症症狀，當中有一半患者不幸死亡。

捐贈單位雃博公司董事長李永川表示，今天捐出的6張「俯卧位ARDS治療氣墊床」，主要是藉由傳統人力抬肩設計，模擬護理人員以單人協助患者進行每2小時轉動臉部方向，這樣除能確保病患在俯卧通氣治療時得以避免喉管壓迫與滑脫的安全性外，更能有效降低患者俯卧壓瘡風險，並減輕護理人員照護負擔。

輔大醫院重症醫學科主任劉偉倫表示，藉由「俯卧位ARDS治療氣墊床」輔助，可針對肺炎重症ARDS病人，採行俯卧通氣治療時更方便，提高病人存活率，並減輕醫護人員負擔與壓力。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）