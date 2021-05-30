中國共產黨成立100周年，內地宗教界爭相獻媚。江蘇響水縣三自教會成員在台上揮黨旗，演出紅色話劇；閩南佛學院近日則舉行「學黨史頌黨恩跟黨走」主題的演講比賽；各地道教協會則圍繞着「愛黨愛國、風雨同舟」慶祝，如舉行座談會、組織道士到烈士陵園拜祭、參觀紀念館，頗為光怪陸離。

佛門「學黨史頌黨恩」

在響水縣三自教會內，台上的佈景板寫着「以馬內利」，意即上帝與我們同在，還有一個紅色的十字架，表演者則在揮動着共產黨旗，大唱《黨旗更鮮艷》、《全國人民頌黨恩》等歌曲，甚至演出話劇《十謝共產黨》，以表達永不忘中共恩情，對中共心懷感謝之心，充滿違和感。網民直言：「唱樣板戲的地方改了個名字叫教堂」、「耶穌在流淚」。

有近百年歷史的廈門閩南佛學院本月1日組織了700多名師生為中共慶生，舉行「學黨史頌黨恩跟黨走」主題的演講比賽，一名法師當日肉麻地稱：「中國共產黨依舊像是一個熱血沸騰的年輕人。」道教在中國道教協會號召下，較為統一地圍繞「愛黨愛國、風雨同舟」去慶祝，如浙江省道教學院、江蘇的茅山道院，組織道士到烈士陵園拜祭，參觀紀念館，以緬懷中共革命者。

山東和尚釋道果向自由亞洲電台分析：「他們是被妥協的，如果你不參與，你抵制，你不擁護的話，你就不要在這裏讀書了……也可能主動報名，獲得名聲和地位，對於以後發展還是有很大好處。」

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