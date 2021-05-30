台北和新北地區實施三級疫情警戒措施逾兩星期後，單日新增確診病例連續三天下降。台北昨就最高級別的四級疫情「封城」管制進行兵棋推演，模擬全面「停班（停工）停課」禁足令，但市長柯文哲表明疫情目前沒有提升至四級警戒的危機。另外，台灣官方昨公佈死亡個案擺了大烏龍，最初公佈指新增11人不治，但僅一小時後即更正剔除。

台灣中央流行疫情指揮中心昨公佈，全台單日新增266宗本土COVID-19確診病例，另有追加的「校正回歸」89宗，總計355宗。新北和台北分別新增193宗和85宗病例，已是連續第三天下降。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在記者會表示，其中一宗死亡個案沒有慢性病史，5月15日因出現喉嚨不適症狀入住集中檢疫所，24日確診，但還沒取得死亡診斷書、病情發展紀錄，死亡日期仍在調查中。

指揮中心誤報不治個案

不過，記者會結束一小時後，指揮中心發言人緊急更正上述病人並未死亡，指病人「目前住在台北市加強型防疫旅館，身體狀況良好還可以接電話」，故把新增死亡人數由原來公佈的11人下調至10人，「還要再了解」出錯原因。有網民留言稱：「死而復活，奇蹟出現。」「這個都能搞錯，指揮中心一點作用也沒有。」

雖然疫情放緩，但柯文哲昨晨仍為台北市主持防疫升為四級進行兵棋推演，包括全市全面停工停課，除採購食物和必需品或從事秩序維持和醫療等公務工作外不得外出，禁止車輛進入雙北範圍，地鐵和巴士僅限台北市境內營運等。台北和新北在5月15日起已實施三級疫情警戒，包括外出時全程佩戴口罩，餐飲業禁堂食，關閉宗教場所等。

強調「疫苗要到手」

柯文哲謂兩周的「自主封城」已見成效，新增確診數開始下降，「以萬華區最嚴重的狀態，每10萬人有400人感染為例，目前管制還是有效，在這個基礎之上，北市封城的機會很低。」

對於行政院前天表示，已將疫情紓困預算提高至6,300億元新台幣（下同，1,762億港元），339.5億元新台幣（約95億港元）用於採購疫苗，柯文哲回應稱自己「越講越生氣」，「行政院說預算編了，但疫苗在哪裏？重點不是編預算，而是疫苗要到手。」他謂盼中央實事求是，把人民的生命當重要的事情，不要用奇奇怪怪的理由搪塞。

鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘日前宣佈，將委託合格廠商向台灣政府提出採購500萬劑上海復興代理的BioNTech疫苗；孫文學校總校長張亞中也稱，已透過台商與大陸友人捐贈取得500萬劑BioNTech疫苗和500萬劑國藥疫苗，將循正式渠道向有關單位提交進口許可的申請。總統府發言人張惇涵昨回應，對民間尋求疫苗供應來源表達感謝並歡迎，強調政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。

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