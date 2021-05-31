台灣疫情持續，但其中一個防疫漏洞是色情行業一直沒關，當局一邊大力掃黃，意外掃到從事色情按摩的港男，同時幫派亦有份助功。報道指台灣三大幫派之一的天道盟，據報已發出防疫「江湖令」，禁止幫眾嫖、賭、無理群聚咆哮等，並關閉地下賭場、酒店、俱樂部，嚴禁出入私娼館。另外，由於台灣現時快篩試劑及疫苗不足，傳有黑幫試圖走私入口疫苗，恐再成防疫漏洞。

台灣聯合新聞網報道，天道盟發出防疫「江湖令」，目的是要防止堂口出現防疫漏洞，不過其他幫派如竹聯幫、四海幫等則未有類似指令。

報道引述幫派人士指出，疫情期間各幫派大佬早已對成員耳提面命，「所以大家都知道別亂跑」，不過仍擔心若防疫措施長時間持續下去，「一些沒錢的升斗市民，沒飯吃是很現實的問題」。警方則表示，黑幫為防疫發出「江湖令」非常少見，但認為其願意配合防疫，對控制疫情和治安都有幫助。

有傳聞指黑幫打算走私入口疫苗，一名知情人士透露，黑市早就出現防疫物資交易，並指目前大陸製造的疫苗「較易入手」，但亦有少數阿斯利康（AZ）疫苗。他說，快篩試劑及疫苗雖要政府核准，但疫情持續擴大，「有經濟能力的人」當然會花錢購買，「有黑道憑本事找貨，先求自保，再鋪線買貨，高價轉賣利益龐大。以快篩試劑來說，有人找到國外原廠以一套約400元新台幣（約112港元）買入，再以3至4倍價格賣出，價格比原價高出幾倍，市場反應仍熱烈。」

不過警方強調，接種走私疫苗屬違法，且黑市疫苗來源不明，萬一出事亦沒有保障，呼籲民眾循合法途徑接種疫苗。

台灣聯合新聞網／三立新聞網

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