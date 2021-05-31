中共中央政治局今日（31日）召開會議，公佈會進一步改善生育政策，將在未來實施三孩政策。導演張藝謀妻子陳婷在新浪微博發文稱「提前完成任務」，引起網民熱議，皆因張藝謀與妻子曾因非婚生育三個子女，被罰逾748萬元人民幣（下同，約910萬港元）。

張藝謀與妻子陳婷1991年相戀，當時因擔心媒體曝光而沒領結婚證，至2011年才登記結婚，其間，大兒子張壹男、二兒子張壹丁和小女兒張壹嬌分別於2001年、2004年和2006年在北京出生，因為他們出生時二人並未登記，結果三名子女全屬「非婚生」。

2013年5月，張藝謀涉嫌「超生」一事被媒體曝光。當時報道稱，張藝謀與無錫女子陳婷在當地育有3名子女，江蘇省計生委、無錫市計生委曾就此事作出回應，而張藝謀本人未有正式回應，引發外界爭議不斷。

同年12月，張藝謀承認與陳婷育有兩子一女，願意接受處罰，最後無錫市濱湖區計生局向二人發送《社會撫養費徵收決定書》，認定二人非婚生育三個子女，違反中國計劃生育法。

應繳納多少超生罰款？需視子女出生前一年度夫妻收入而定。濱湖區計生局根據張氏夫婦提供資料，確定收入後，計生局依法開罰，第1個孩子罰約7萬元（約8萬多港元）、第2個孩子罰約221萬元（約269萬港元）、第3個孩子罰519萬（約632萬港元)。計生局表示，因張氏夫妻違法生育情節嚴重，第二及第三小孩罰款，均按2倍徵收，當局對兩人徵收計劃外生育費及社會撫養費共計約748萬元。

不少網民都建議張藝謀向當局追回罰款，認為陳婷只是「生不逢時」，指「20年前多生兩個孩子實際上是為國家作出了貢獻啊」，但亦有網民認為，提前超生就是「不跟國家政策走」。

綜合報道

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