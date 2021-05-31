台灣疫情昨日確診數字出現回落趨勢，惟醫療系統是否出現超負荷惹關注，其中在台北巿的馬偕醫院傳出院內感染，巿長柯文哲昨日（30日）回應時否認，並稱這是謠言、假新聞，不過，有馬偕醫院內部醫生出面向台灣《蘋果新聞網》爆料，直指院內醫護人員裝備不足、負壓病房設備簡陋，急診室內確診病患要整排躺着，且還繼續收治其他病人。另一方面，有網民上載片段顯示台北醫院有病者要在戶外的病床上接受救治，院方的醫護人員澄清是為了等候病人的核酸檢測結果，再決定將病人分流到哪一個病房。

該名不具名的馬偕醫院醫生指出，目前院內醫護人員的防護裝備嚴重不足，其中N95口罩每人只獲發2個，被要求重複使用戴滿8小時，「若不到8小時還要收起來下次再用。」而全身防護裝備只有專責照護確診病患的醫護人員使用，令門口防護員、停車場警衞都可能受感染。

該名醫生又指，馬偕醫院急症室滿載卻仍對外開放，而篩檢陽性病人一排排地躺在同一區域，其他不知情的病人繼續就診，「內外及小兒科病房都因有確診病人陸續將病房關閉，疫情正在醫院內蔓延，院方緊急將其他病人挪到其他病房，造成病人及家屬恐慌。」醫護人員承受的壓力亦非常大，有醫護人員都不敢回家，「醫院同仁每天生活在被感染的恐懼中！」又批評醫院也沒有妥善安排、照顧。

該名醫生又表示，目前醫院正改建負壓隔離病房，但只是加裝電風扇排風，沒有完整的負壓，傳出來的空氣沒有過濾，質疑會有風險，但醫院只是回應「大家都這樣做」。

馬偕醫院回覆時表示，承認院內的N95口罩因需求大增，廠商數量無法補足，所以對N95口罩作「內部使用單位管控」，又指出裝設排風扇是為了讓病房成為「微負壓」的狀態，如此讓病毒不會外擴在走廊、護理站等區域，這樣對員工來說相對安全。

另外，有網民上載影片，拍攝者駕車行經衞福部台北醫院大門口外的車輛通道時，驚見5名病人躺在戶外通道的病床上，接受多名全副防護裝備醫護的治療照護，發文者更註明：「你還在相信政客報數中說的話嗎？甚麼醫療資源充足？請問充足需要在外面搭帳篷救治？」

二是醫護人員救治病患之餘還得掃除昨日滂沱大雨積水，引發網友恐慌及抨擊，批醫療資源不足、政客說謊，前立委蔡正元還發文點名衞福部長陳時中，怒嗆：「讓醫護在馬路邊救人、下雨天掃積水！」因影片畫面及發文文字聳動，台北醫院急診科主任游秉勳親自回文，稱拍攝的民眾「誤會了」。

游秉勳回應時表示，事件是一場誤會，安排在戶外處理病人，是因為戶外病毒量可以降到最低，而病人亦正等候核酸檢測結果，再決定分流到專責病房還是一般病房住院。游秉勳強調，這3、4小時的等候時間，醫護也需要盡力處理病人的病情。

新北確診者不滿要隔離 斬傷3醫護

未必是每個人都能體諒醫護的苦況，新北市雙和醫院今早7時許，一名62歲的確診者，疑因不滿自己被隔離，情緒不穩定，涉嫌拿一把水果刀，劃傷3名醫護人員的手部跟腹部，其中23歲姓施的女醫護腹部中刀，要立刻進行手術。警方獲報到場後，男子仍手持水果刀揮舞，2名警員上前奪刀後將他制服在地，目前警方已為疑犯戴上手扣，並在負壓隔離病房問話。

而截至5月30日，這一波疫情在台灣已造成97人死亡，其中在29日出現21死，創單日最高，昨日則公佈有10宗死亡個案。惟台北市立聯合醫院忠孝院區醫生陳昶宇在Facebook質疑，死亡數變少「不太合理」，又透露在他工作的醫院有不少通報死亡個案還沒公佈，他期望指揮中心只是在搜集詳細資料，能持續修正呈現真實狀況。

台灣《蘋果新聞網》

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