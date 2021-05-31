台灣疫情大爆發，新北市情況最為嚴竣，幾乎每天都有過百人確診，可想像前線醫護的壓力有多大。然而，今日新市雙和醫院卻發生一宗確診者因不滿被隔離，持刀刺傷3名女護理人員的血案。新北地檢署表示，該名洪姓患者正在隔離治療中，由警方戒護，待其康復或解除隔離後，移送偵辦。

台媒報道，62歲洪姓男子上周五（28日）經快篩與PCR核酸檢測確診肺炎，隨後被送至雙和醫院11樓負壓隔離病房治療，但洪男不滿被隔離，住院期間屢次和護理人員發生爭執，今早7時許疑似情緒不穩，持生果刀襲擊3名女醫護。轄區6名警員接報到場，在病房制服持刀揮舞的洪男，暫以涉犯殺人未遂罪嫌處理。

3名護理人員的手部、胸部及腹部等有多處刀傷，幸急救及時，無生命危險。新北市長侯友宜得知3名護理人員遇襲後，專程前往醫院探望她們。

由於洪男治療期間不能離開負壓隔離病房，無法隨案移送新北檢訊問，病房內也無法臨時架設視訊設備，新北地檢署經評估後，指示警方派人持續在病房外戒護洪男，避免他再傷人，待洪男康復或病況已達可解送到案程度，再依法作後續處理。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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