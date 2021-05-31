網名「辣筆小球」的南京傳媒人仇子明，今年初因在微博質疑去年6月中印邊境衝突死亡的解放軍人數，成為根據新修訂《刑法》被控「侮辱英烈」罪的第一人。今日（31日）下午，江蘇省南京市建鄴區人民法院公開審理仇子明侵害英雄烈士名譽、榮譽一案，一審判處監禁8個月，並責令他自判決生效日起10天內，通過國內主要門戶網站及全國性媒體公開道歉。

官媒《人民日報》報道指，南京市建鄴區人民法院經審理查明，今年2月19日上午，被告仇子明在衞國戍邊官兵誓死捍衞國土的英雄事迹報道後，為博取眼球，在住所內使用其擁有250多萬粉絲的新浪微博賬戶「辣筆小球」，先後於10時29分及10時46分發佈2則微博，歪曲衞國戍邊官兵的英雄事迹，詆毀貶損其英雄精神，侵害英雄烈士名譽、榮譽。有關微博在網上迅速擴散，引發公眾強烈憤慨，造成惡劣社會影響。

法院認為，公訴機關指控仇子明犯侵害英雄烈士名譽、榮譽罪的事實清楚，證據確實、充份，指控罪名成立。但鑑於仇子明歸案後如實供述罪行，且認罪認罰，當庭表示絕不再犯，辯護人請求從輕處罰的辯護意見屬實，公訴機關所提有期徒刑8個月的量刑建議適當，均予採納。

南京市建鄴區人民法院當庭宣判，處仇子明監禁8個月，並責令他自判決生效日起10天內，通過國內主要門戶網站及全國性媒體公開道歉，消除影響。

38歲的仇子明擁有南京大學法學碩士學位，曾任南京《金陵晚報》和《經濟觀察報》記者，離職後經營微博成為網紅。2018年，他在微博爆料，聲稱涉嫌逃漏稅的藝人范冰冰，「陰陽合同」只是冰山一角。今年2月，中國官方在相隔8個月後證實中印兩軍衝突共造成解放軍4死1傷，仇子明隨後在微博留言指，4名死者因為「營救」同袍立功，「肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人」，結果因此因言獲罪。

3月1日，江蘇省南京市檢察院公佈仇子明被批准逮捕。同日，《檢察日報》旗下的「正義酷」官方微博發佈仇子明的認罪畫面，仇雙眼被打格，戴着口罩在看守所中說：「我這樣的行為，可以說是良知泯滅的行為。我對此也非常地自責，非常地懊悔。」他承認自己在掌握資料不全面下，以「輕浮、誇張、戲謔的詞彙」描述事件中重傷的解放軍團長，「不僅僅是貶低了英雄團長的形象，也影響了整個邊防將士的形象」，並就此致歉。

《人民日報》／《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）