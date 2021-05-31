內地早前公佈的人口普查結果，顯示人口老齡化問題嚴重，中共中央政治局舉行會議，聽取十四五時期應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，會議明確表示，將「優化生育政策」，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，以改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略。

會議由中共總書記習近平主持，新華社報道會議指出，自中共十八人以來黨中央根據人口發展變化形勢，先後實施「單獨兩孩」（一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子）、「全面兩孩」的政策，「取得積極成效」。不過，會議指出內地人口總量龐大、近年人口老齡化加深，當局應進一步優化生育政策，並應實施一對夫妻可生育三個子女的政策，並實施配套、支持措施。

會議認為讓夫妻生育三個子女後，將可有多個效果，包括改善人口結構、積極應對人口老齡化國家戰略，同時保持人力資源禀賦優勢。

實施三孩政策時，會議認為要將婚嫁、生育、養育、教育進行「一體考慮」，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠託育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。

至於老齡化問題，會議指出，應對齡化是國家戰略，加快建立健全相關政策體系和制度框架，要穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，積極推進職工基本養老保險全國統籌，完善多層次養老保障體系，探索建立長期護理保險制度框架，加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支撐體系，發展老齡產業，推動各領域各行業適老化轉型升級，大力弘揚中華民族孝親敬老傳統美德，切實維護老年人合法權益。

早前內地公佈的人口普查，發現60歲以上的人口達2.6億，佔總人口18.70%。

新華社

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