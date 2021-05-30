內地手機品牌OPPO的公關上周在微博稱「OPPO不會用華為的鴻蒙系統，也沒有必要用」，也認為其他國產手機品牌不會採用鴻蒙。鴻蒙是華為被美國制裁、被踢出安卓（android）後，自主研發的智能裝置作業系統，象徵着中國品牌的自力更生。該名公關的言論被認為詆毀華為及鴻蒙，遭網民炮轟，上周不堪壓力而道歉辭職。

指沒有手機品牌會用鴻蒙

該名公關網名為「芝士芒胖」，上周一（24日）在微博指「某蒙，本質上是基於AOSP（安卓的公開資源）開發的……且阿為（華為）的一些能力依舊是遵循着安卓的機制設計的。」他提到，由於鴻蒙可依賴的AOSP版本太低，一旦執行起來，「維護成本高」，而且其他與華為競爭的內地手機廠商，不會「儍到把自己的命脈掌握在別人手裏。」「芝士芒胖」強調自己的手機自己有選擇權，企業本身有專業考量，暗指手機廠商不會放棄行之有效的安卓系統，不會基於政治原因使用鴻蒙。不料，這引發網友愛國意識，批評他：「美國人，給老子爬，滾出中國！」他數日後道歉，稱「所有言論僅代表我自己，不涉及我就職的公司」，並已辭職謝罪。

然而，OPPO公關災難發生後，只有手機品牌「魅族」站出來力挺華為鴻蒙系統，其他手機廠商全部失聲。心水清的網民笑指：「其他品牌似乎想通過這種方式表明自己的看法！」華為下月2日將公佈可以覆蓋手機等移動終端的鴻蒙作業系統，有自媒體認為：「鴻蒙必定會成為全球第三大主流操作系統。」

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