兩岸今日都出現暴雨，廣東省當局指出，昨晚至今晨的暴雨，全省有12地點錄得250毫米雨量，當局啟動Ⅳ級應急響應，出現洪水、水浸風險較大。台灣今日亦有降雨，台中市山區降下逾100毫米以上雨量，經濟部宣佈，這場及時雨令明日停水的新竹地區，可以繼續供水。

廣東省三防辦、省應急管理廳指出，昨晚今晨的暴雨，惠州市龍門縣龍華鎮錄得全省最大累積雨量，達到475.7毫米，有85個鎮街錄得100毫米以上雨量。當局在今早啟動防汛Ⅳ級應急響應，並指出中小河流洪水、山洪和地質災害、城鄉水浸災害風險較大，要求加強堤防、水庫、水電站、水閘等工程和地質災害隱患點、山坡等危險區域安全巡查，同時將部份民眾撤離。

台灣今日亦廣泛地區落雨，中央氣象局在14縣市發出大雨特報，西半部地區的水庫在連日降雨後，存量都普遍回升。水利署統計，最近兩日的梅雨為各地的水庫集水區降雨增加約8,900萬噸水量，其中桃園石門水庫約1,800萬噸，新竹寶山、寶山第二水庫約286萬噸，苗栗永和山水庫300萬噸，台中鯉魚潭及德基水庫約2,550萬噸，日月潭及霧社水庫約1,600萬噸，而南化水庫約680萬噸。

台灣當局原訂明日在新竹地區實施每周停止供水兩日措施，但由於集水區已錄得逾100毫米以上雨量，經濟部宣佈暫停有關制水計劃。不過，經濟部長王美花仍強調，目前台灣仍未到雨季，呼籲民眾仍要繼續節約用水。

《廣州日報》／台灣《蘋果新聞網》

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