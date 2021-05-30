廣州市昨再新增12宗本土無症狀感染個案，全市自5月21日「茶樓群組」疫情爆發後迄今累計26人受感染，當中五人被列為確診病例。為減少因人員流動帶來的疫情傳播風險，當局宣佈昨晚10時起，經過廣州轄區內機場、鐵路、公路客運站以及駕車離穗的司機和旅客，都須憑「健康碼」綠碼和持有72小時內核酸檢測陰性證明，才能離開廣州。

個案多為印度變種病毒

廣州市衞健委表示，自上周三（26日）啟動荔灣全區以及海珠、越秀等重點區域全員核酸排查後，累計有225.26萬人檢測，截至昨天下午2時此輪共發現感染者20人。本月下旬以來的感染者中，已檢測的基因測序結果高度同源，均為傳播速度極快的印度變異株（B.1.617）。

廣州市緊急組建一萬人的核酸採樣應急隊伍擴大核酸排查，昨又把檢測範圍擴大至越秀和海珠全區，以及天河區、白雲區、番禺區的重點區域，但建議核酸檢測前一日有接種疫苗人士暫緩檢測。

另外，深圳市衞健委昨公佈新增兩例本土無症狀感染者，為在鹽田港工作居住的一對夫妻，5月21日疫情爆發以來全市累計13人受感染。市衞健委副主任常巨平表示，基本判定為境外輸入關聯疫情，前六宗個案均參與了國際貨輪工作，其餘包括同一企業的員工和在鹽田港及周邊工作生活的居民等。

中新社/中通社