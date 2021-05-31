中共建黨百年的其中一項重要活動是頒發「七一勛章」，內媒今日報道獲提名的29人名單。名單上僅有一名是新疆維族人，而名單上列舉的功績，是「旗幟鮮明同『三股勢力』（宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力）作堅決鬥爭的先進模範」，任職村支書30年來，其村未發生一宗暴恐事件。

名單上唯一獲得提名的維族人是伊寧縣溫亞爾鄉布力開村黨支部前書記買買提江·吾買爾，在提名的公告上指出，現年68歲的他是中共十八大代表，他的功績除是與三股勢力鬥爭的先進模範、30年未發生暴恐事件外，他還「面對宗教極端勢力的死亡威脅，毫不畏懼，挺身而出」，深入開展「民族團結一家親」和民族團結聯誼活動，開辦國語幼兒園推廣國家通用語言文字，為推動民族團結進步作出突出貢獻。

在當局公佈的29人名單當中，其他少數民族人士包括滿族、蒙古族、回族、藏族、壯族、朝鮮族、塔吉克族都有人入選，但與維族人不同，他們都是以其本身的專業成就，例如是慈善公益、音樂、醫學成就、協助孤兒，甚至扶貧等而獲選。

當局稱這份名單將會公開徵詢意見至6月4日，如果有民眾對提名人有異議，可以透過電話、信件、電郵等方式，實名向中組部舉報中心發表意見。

《人民日報》

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