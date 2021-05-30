美國貿易代表戴琪周四（27日），也就是美國宣佈香港不再維持自治也就不再享有美國特殊待遇一周年的日子，突然和負責中美貿易談判的中國副總理劉鶴視像通話，不但是拜登上任後兩國貿易高層首次對話，也是楊潔篪在阿拉斯加教訓布林肯十七分鐘後，兩國高官首度接觸。是甚麼促成這次通話呢？

中國商務部聲明指雙方進行了坦誠、務實、建設性交流，同意繼續保持溝通。美國貿易代表辦公室聲明則指兩人討論了美中貿易關係重要性，形容對話坦誠，戴琪提出美方關注事宜。在此之前，北京一直強調美方必須先撤銷關稅措施。

拜登幾乎沿用特朗普對華貿易政策，而戴琪上任第一周就與歐盟日法墨韓等14國貿易官員通話，劉鶴卻不在其中。其實戴琪亟需評估兩國貿易協議的執行情況，但三月中阿拉斯加訓話事件後，中美高層幾乎中斷接觸，令戴琪與劉鶴難以通話。早在五月初她已表示，「我非常期待與中國貿易代表正式接觸，評估中國表現、聽取中國意見，表達美國關切並規劃未来。」蘋果電腦、Nike、Tesla等美國公司近期在中國受到打壓，也需戴琪為他們出頭。

另一方面，由美國大型出口商組成的「全國對外貿易委員會」，聯合30多個行業協會組成改革聯盟，推動廢除對華貿易關稅，認為懲罰性關稅不能促使中國改革，也對美國公司造成傷害。面對這些壓力，戴琪不能迴避跟中方官員接觸。

不過，北京有更大動力急於跟美國恢復接觸。其一，貿易關稅本身確令中國蒙受巨大損失，而各種數據顯示，中國內需不足，內循環遠未能撐起國家經濟，經濟增長主力仍是出口，而中國與歐盟關係突然轉冷，都是促成中國急於與美國保持貿易對話的原因。

另一個原因或許同普京有關。美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫五月十九日於冰島會談，雙方對會談結果表示滿意，並就安排兩國領袖峯會達成共識，未幾兩國就宣佈拜登和普京將於六月十六日在瑞士日內瓦於會面，討論雙邊關係、戰略穩定問題，以及合作對抗新型肺炎疫情、解決區域衝突等議題，美俄關係很可能穩定下來，也就可能令中國的聯俄制美策略破局。奇怪的是，楊潔篪五日後俄國參加中俄第十六輪戰略安全磋商，逗留三天也未有獲普京接見，只能與他通電話。

中美俄三國關係極微妙，北京也要防美俄關係回暖而作兩手準備，這就成了恢復與美國接觸的原因之一，否則剛怒完布林肯「美國沒有資格居高臨下同中國說話」才兩個月，就又吃美國人「這一套」，說不過去呀！

潘小濤

資深傳媒人

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