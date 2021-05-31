廣東省廣州和深圳都出現疫情，官方指源頭是兩條不同的傳播鏈，但都涉及境外的變種病毒，令人關注國產疫苗是否對變種病毒有效。中國疾控中心研究員邵一鳴向內媒表示，疫苗還都是可以來應付這些變異病毒，但他亦指出，半年前的接種者僅「一半左右抗體還是可以」，會考慮為他們接種加強針。

邵一鳴指變種病毒會對疫苗的綜合抗體，造成約10至20個百分點的下降，但「疫苗還是維持在百分之50以上的保護率」，所以認為現有的疫苗可以來應付變異病毒。他又呼籲民眾盡快接種疫苗，因為病毒會繼續變異，而防止出現能逃脫疫苗免疫監視的變異病毒，最有效方法就是阻斷病毒傳播，不讓病毒有機會繼續變異。

邵一鳴又表示，疾控中心已針對變異病毒研究新一代的疫苗，國產滅活疫苗的技術路線，特別適合快速應對變種病毒。整個疫苗供應不要有絲毫改變，只是將原來的早期流行病毒，變成現在對民眾有威脅的變種病毒，就可以生產出針對變種病毒疫苗。

內地第一批接種疫苗的民眾至今已經接近6個月，邵一鳴表示，據初步的情況來看，「大概一半左右抗體還是可以的」，亦即是有另一半的接種者抗體可能不足，邵一鳴指會根據科學數據，確定接種時間比較長的人群應該在甚麼時間接種加強針。

中國工程院院士鍾南山昨日（30日）在北京中國科協第十次全國代表大會上指出，COVID-19病毒是人類共同的敵人，不分政治體制，而且「一隅不安，舉世皆危」。

他又強調，中國的疫苗是很安全的，在20多個國家使用未出現重大事故。而針對公眾最關心的疫苗保護時間、疫苗抵禦變異病毒是否有效等問題，他則提醒，疫苗保護的時間有多長，這些都是未知數，還需要進一步擴大研究。

中國向不少發展中國家輸出疫苗，但成效存疑，3月時，巴基斯坦總統接種首劑國藥疫苗後仍確診；智利聖地牙哥天主教會樞機奧斯（Celestino Aós）3月完成接種兩劑中國科興疫苗後，在4月仍確診要入院。

澎湃新聞

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