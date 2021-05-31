數十名在美國三藩市灣區的民運人士，在當地時間29日下午，一同清潔位於當地唐人街花園角廣場的民主女神像，為6月3日晚的紀念活動做準備。

自由亞洲電台報道，數十名當地的民運人士，已經連續12年清潔民主女神像。參加活動者在民主女神像旁搭上梯子，使用清潔劑、清水和刷子仔細清洗，令雕像煥然一新。

活動的發起人、美國民間人權組織「人道中國」前主席葛洵表示，活動自2010年紀念六四21年時開始，選擇在每年的美國陣亡將士紀念日前後的一星期舉行。他又表示，活動最初只有5、6人參加，但之後越來越多年輕人參加。

同樣出席活動的中國民主教育基金會會長方政則表示，這樣的活動很有意義，因為在海外華人社區樹立民主女神像，一方面是要紀念六四事件中去世的人士，另一方面是要讓華人社會知道，中國人追求民主自由的決心、努力一直是沒有停止。

曾經在1989年5月在北京參與民主抗爭、現居灣區的民運人士劉先生表示，參加清洗民主女神像，是紀念為中國民主化運動而犧牲的學生和曾經參與活動、遭到軍警鎮壓的學生和市民，他最大的心願是在有生之年，可以看到中國實現民主化。

自由亞洲電台

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