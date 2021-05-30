央視引述中國載人航天工程辦公室消息，天舟二號貨運飛船入軌後，昨日清晨5時與太空站天和核心艙完成自主快速交會對接，整個過程歷時約八小時。這是中國太空站貨物運輸系統第一次應用性飛行。據悉，天舟二號攜帶了三名太空人、三個消耗品等物資，食物方面包括有川菜的魚香肉絲、宮保雞丁等。

太空人吃宮保雞丁

天舟二號並不是世界上最大的貨運飛船，但運載物資卻達到6.8噸，超過飛船本身的重量。今次的太空速遞總共有160多件包裹，其中兩件分別是重達100多公斤的太空人艙外服，以及3噸推進劑，可為太空站補充燃料，另有魚香肉絲、宮保雞丁等四川菜式。當天舟二號離開時，會帶走和銷毀太空站的各種廢棄物，在墜入大氣層的過程中一同燒毀。

中國載人航天工程辦公室主任郝淳表示，神舟十二號載人飛船將派出由三名太空人組成的航天乘組，在軌駐留三個月，其間所用物資來自天舟二號。此外，今年9月和10月，中國將分別實施天舟三號貨運飛船和神舟十三號載人飛船的飛行任務，其中神舟十三號載人飛船上，將有三名太空人組成飛行乘組，在軌駐留六個月。這將成為中國太空人在軌駐留的常態。根據太空站建造計劃，在未來兩年、空間站建成之前，還會有10次火箭發射。

新華社