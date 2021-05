52歲美國記者兼紀實作家何偉(Peter Hessler),曾在中國生活多年。2019年他重返四川,在四川大學匹茲堡學院任教,未料短短兩年過去,昨日豆瓣突然傳出他不獲川大續約,即將離任的消息。同日下午,何偉委託好友何雨珈發表英文聲明,指他享受在川大的教學經歷和在成都度過的時光,這次是「暫時離開」,期望以後再回來。何偉所著的當代中國三部曲:《江城》、《甲骨文》、《尋路中國》,廣受讚譽。不少人在微博發言,表示對何偉的離開感到惋惜,有人更感嘆:「我覺得何偉在相當程度上已經很親中了,為甚麼連他也要被趕走……」

何偉在聲明中指,最近有網民在豆瓣引述他的一段話,聲稱他將結束在四川大學的教學工作,「引用的內容來自我的私人通訊,且無意作為公開聲明」,但他承認消息是準確的:「我希望繼續在四川大學匹茲堡學院任教,但我未獲續簽下一學年的合同。」由於他與家人的簽證將於今夏到期,何偉一家將在本學期結束後返回科羅拉多。

何偉曾於1996年赴中國工作,並在四川涪陵師範高等專科學校(今重慶市長江師範學院)英語系任教至1998年。何偉在聲明中強調,他很享受在相隔20多年後重返教室,他們一家在成都擁有美好的回憶和經歷,希望將來能重返中國。

何偉出生於美國匹茲堡,1996年隨和平工作團(Peace Corps)赴中國工作,「何偉」這個名字就是在當時起的。他在四川涪陵師範高等專科學校語系教了兩年英文後,因合約結束,移居北京,擔任記者及自由撰稿人。1999年至2007年間,先後在《華爾街日報》、《波士頓珅球報》及《紐約客》擔任駐北京記者。2010年舉家移居埃及開羅,何偉擔任《紐約客》中東記者。及至2019年8月,他再舉家遷回中國,在四川成都落腳,同年秋季起任教於川大匹茲堡學院。

內地曾有報道指,在當代紀實作家中,何偉被評價為最擅於寫中國的作家之一。他在2001年至2010年間所著的《消失中的江城:一位西方作家在長江古城探索中國》(River Town: Two Years on the Yangtze)、《甲骨文:流離時空裏的新生中國》(Oracle Bones: A Journey Between China’s Past and Present)、《尋路中國:長城、鄉村、工廠,一段見證與觀察的紀程》(Country Driving: A Journey Through China from Farm to Factory),被稱為「中國三部曲」,廣受讚譽。其中,《江城》和《尋路中國》經刪減後先後於上海出版,且頗為熱銷,但《甲骨文》因題材敏感,簡體中文版至今仍未能出版。

2019年12月,何偉在川大匹茲堡學院開始授課後不久,微博一度傳出他被學生舉報的消息,指他在課堂上說出「大逆不道」的話,還舉例稱學生提出國家主權不容侵犯時,何偉反問:「怎麼不容侵犯?在魁北克、在德克薩斯、在加州、在蘇格蘭,人們天天侵犯自己國家主權。」當有學生指BBC、CNN、NBC及VOA是反華媒體時,何偉再問:「你們看過幾篇啊?根據統計,這幾大媒體分明吹(捧)中國的報道更多,怎麼就反華了呢?」不過,這則舉報卻引來大部份人唾罵,反指發文者「沒有意識到自己的問題出在哪裏」,「大學之道,在明明德。何偉的言論是否正確可以討論,可以爭論,可以辯論。但用舉報的方式,封住別人的口,不讓別人說話,這不應該是大學之風」。隨後有網民指,何偉回應指微博中描述的課堂對話不存在,他也沒被舉報。

對於何偉不獲川大續約而離職,微博上有不少網民表示可惜:「我覺得何偉在相當程度上已經很親中了,為甚麼連他也要被趕走」、「連他也不被待見嗎」、「他的文章不是說中國很好嘛」、「還不到兩年,他就要離開了。還有一個月,我每個周四都在匹茨堡學院門口蹲守好了」、「前兩天還聽了跳島FM去年9月採訪何偉的播客,他說準備待5年。真是沒想到……」「何偉是一名令人尊敬的老師,也是一位溫柔且深刻的記錄者。保持記錄,不要遺忘。」

有網民則透露:「not offered a contract。風聲收太緊了,現在請外國教授參加講座都不太容易,就聽說有學校要求出具被邀請的教授的『意識形態證明』的……」

