52歲美國記者兼紀實作家何偉（Peter Hessler），曾在中國生活多年。2019年他重返四川，在四川大學匹茲堡學院任教，未料短短兩年過去，昨日豆瓣突然傳出他不獲川大續約，即將離任的消息。同日下午，何偉委託好友何雨珈發表英文聲明，指他享受在川大的教學經歷和在成都度過的時光，這次是「暫時離開」，期望以後再回來。何偉所著的當代中國三部曲：《江城》、《甲骨文》、《尋路中國》，廣受讚譽。不少人在微博發言，表示對何偉的離開感到惋惜，有人更感嘆：「我覺得何偉在相當程度上已經很親中了，為甚麼連他也要被趕走……」

何偉在聲明中指，最近有網民在豆瓣引述他的一段話，聲稱他將結束在四川大學的教學工作，「引用的內容來自我的私人通訊，且無意作為公開聲明」，但他承認消息是準確的：「我希望繼續在四川大學匹茲堡學院任教，但我未獲續簽下一學年的合同。」由於他與家人的簽證將於今夏到期，何偉一家將在本學期結束後返回科羅拉多。

何偉曾於1996年赴中國工作，並在四川涪陵師範高等專科學校（今重慶市長江師範學院）英語系任教至1998年。何偉在聲明中強調，他很享受在相隔20多年後重返教室，他們一家在成都擁有美好的回憶和經歷，希望將來能重返中國。

何偉出生於美國匹茲堡，1996年隨和平工作團（Peace Corps）赴中國工作，「何偉」這個名字就是在當時起的。他在四川涪陵師範高等專科學校語系教了兩年英文後，因合約結束，移居北京，擔任記者及自由撰稿人。1999年至2007年間，先後在《華爾街日報》、《波士頓珅球報》及《紐約客》擔任駐北京記者。2010年舉家移居埃及開羅，何偉擔任《紐約客》中東記者。及至2019年8月，他再舉家遷回中國，在四川成都落腳，同年秋季起任教於川大匹茲堡學院。

內地曾有報道指，在當代紀實作家中，何偉被評價為最擅於寫中國的作家之一。他在2001年至2010年間所著的《消失中的江城：一位西方作家在長江古城探索中國》（River Town: Two Years on the Yangtze）、《甲骨文：流離時空裏的新生中國》（Oracle Bones: A Journey Between China’s Past and Present）、《尋路中國：長城、鄉村、工廠，一段見證與觀察的紀程》（Country Driving: A Journey Through China from Farm to Factory），被稱為「中國三部曲」，廣受讚譽。其中，《江城》和《尋路中國》經刪減後先後於上海出版，且頗為熱銷，但《甲骨文》因題材敏感，簡體中文版至今仍未能出版。

2019年12月，何偉在川大匹茲堡學院開始授課後不久，微博一度傳出他被學生舉報的消息，指他在課堂上說出「大逆不道」的話，還舉例稱學生提出國家主權不容侵犯時，何偉反問：「怎麼不容侵犯？在魁北克、在德克薩斯、在加州、在蘇格蘭，人們天天侵犯自己國家主權。」當有學生指BBC、CNN、NBC及VOA是反華媒體時，何偉再問：「你們看過幾篇啊？根據統計，這幾大媒體分明吹（捧）中國的報道更多，怎麼就反華了呢？」不過，這則舉報卻引來大部份人唾罵，反指發文者「沒有意識到自己的問題出在哪裏」，「大學之道，在明明德。何偉的言論是否正確可以討論，可以爭論，可以辯論。但用舉報的方式，封住別人的口，不讓別人說話，這不應該是大學之風」。隨後有網民指，何偉回應指微博中描述的課堂對話不存在，他也沒被舉報。

對於何偉不獲川大續約而離職，微博上有不少網民表示可惜：「我覺得何偉在相當程度上已經很親中了，為甚麼連他也要被趕走」、「連他也不被待見嗎」、「他的文章不是說中國很好嘛」、「還不到兩年，他就要離開了。還有一個月，我每個周四都在匹茨堡學院門口蹲守好了」、「前兩天還聽了跳島FM去年9月採訪何偉的播客，他說準備待5年。真是沒想到……」「何偉是一名令人尊敬的老師，也是一位溫柔且深刻的記錄者。保持記錄，不要遺忘。」

有網民則透露：「not offered a contract。風聲收太緊了，現在請外國教授參加講座都不太容易，就聽說有學校要求出具被邀請的教授的『意識形態證明』的……」

豆瓣／新浪微博

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