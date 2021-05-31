內地網名「辣筆小球」的傳媒人仇子明，今年初因在微博質疑中印邊境衝突死亡的解放軍人數，成為新修訂《刑法》被控「侮辱英烈」罪的第一人。江蘇南京法院昨日審理仇涉侵害英雄烈士名譽、榮譽案，一審判處其八個月監禁，並責令他自判決生效日起10天內，通過主要門戶網站及全國性媒體公開道歉。

限10日內公開道歉

南京建鄴區人民法院指，今年2月19日上午，被告仇子明在衞國戍邊官兵捍衞國土的事迹報道後，使用其擁250多萬粉絲的新浪微博賬戶「辣筆小球」，先後發佈兩則微博，歪曲衞國戍邊官兵的事迹，侵害英雄烈士名譽、榮譽。有關微博在網上迅速擴散，引發公眾憤慨，造成惡劣社會影響。法院認為，公訴機關指控仇犯侵害英雄烈士名譽、榮譽罪的證據確實，罪名成立，但鑑於仇子明歸案後如實供述，且認罪認罰，當庭表示絕不再犯，辯護人請求從輕處罰的意見屬實，有期徒刑八個月的量刑建議適當，均予採納。

中印邊境去年中爆衝突，至今年2月，官方相隔八個月才證實解放軍四死一傷。仇子明隨後在微博留言指，四名死者因「營救」同袍立功，「肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有四人」，結果因言獲罪。3月1日，南京市檢察院公佈仇被批准逮捕。同日，《檢察日報》旗下的「正義酷」官方微博發佈仇的認罪畫面，仇雙眼被打格，戴着口罩在看守所中人認罪致歉。

《人民日報》/《蘋果》記者