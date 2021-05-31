【本報訊】全國人口普查上月11日公佈至今不到一個月，中共中央政治局宣佈全面實施三孩政策，以應對人口老化。不過專家認為措施對刺激生育率的效果不大，有內地家長更認為高昂的育兒成本是令他們不敢生育的真正成因。

中央政治局昨召開會議宣佈上述消息，同時強調生育政策和相關經濟社會政策配套須銜接，「要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮」，包括發展普惠托育服務體系、推進公平與優質教育的資源供給、完善生育休假與生育保險制度等，惟暫未公佈具體措施，此外會議亦提到要延遲法定退休年齡。

事實上內地出生率不足的問題不容忽視，據上月公佈的全國人口普查數據顯示，去年全國的出生人口約為1,200萬人，與前年相比下降了約18%，生育率僅為1.3%，屬較低的生育水平。不少專家均認為育兒成本成其中的障礙，內地學者王志章早前曾統計一個普通家庭從懷孕到把孩子養育至本科畢業的成本高達87萬元人民幣（下同，約107.5萬港元）。

家長指中國不宜孩子成長

育有兩孩的河南家長任先生向本報指，他肯定不會生第三胎，因為現在內地經濟低迷，加上教育、醫療及住房方面的壓力，「就算不買房子，也承受不到養育子女的費用」，即使現在出台三孩政策，也成不了生育的誘因。而且，隨着經濟起飛，目前在城市養小孩成為了一項比拼，「處處比較、處處要錢，讓養育成本變高很多」，他坦言目前不少夫婦「不是不想生育，而是不敢生育」，更直言中國並不適合孩子成長。

張藝謀妻抽水：提前完成任務

新華社昨在微博就政策進行民調，沒想到逾2.6萬網民紛紛表示「完全不考慮（響應三孩）」，表示「準備好了」的網民僅餘千人，這則「政治不正確」的民調最終被下架。內地導演張藝謀的妻子陳婷昨在微博發文「抽水」，稱她已「提前完成任務」。原來她與丈夫過去曾因非婚生育三個子女，被罰逾748萬元（約925萬港元），帖文引起熱議。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健坦言，三孩政策對刺激生育率的效果非常低，即使在過去一孩政策下，內地不少家庭已主動選擇不生小孩，加上女性教育水平漸高，她們「讀完大學出社會工作，就會遲結婚」，生育成本變相推高，故三孩政策對她們而言並不重要。人口學專家易富賢另指，內地過去的人口政策如有所改變，一般均經由中共黨代會或全國人大等級別的會議宣佈，不過中共這次卻在全國人口普查剛公佈的時機，率先透過政治局會議對外公佈實施三孩政策，或顯示真正的人口普查數據「太驚悚」，「嚇住了決策層」，因此需率先透過政治局會議公佈三孩政策，否則「可能來不及」，可預料內地的生育政策或將在六中全會及明年兩會有「大動作」。