美國記者兼紀實作家何偉（Peter Hessler，52歲）在四川大學任教兩年，深受學生歡迎，不料，日前傳出他不獲川大續約。前天，何透過好友發表英文聲明，證實離任在即，學期結束後將與家人一同返美，因為簽證亦即將到期。不少網民不解何偉為何不獲續聘，「何偉真的算對華比較友善的了」，亦惋惜感嘆：「我覺得何偉在相當程度上已經很親中了，為甚麼連他也要被趕走……」

「最友好美國人又走一個」

前天，中國社交網站豆瓣首先傳出消息，稱何偉不獲續約，將結束四川大學的教學工作。同日下午，何委託好友何雨珈發表英文聲明，自言希望繼續留在川大教書，「但我未能成功續簽下一學年的合約」。何表示享受在川大的教學經歷和成都度過的時光，「希望不久將來，我們還能重新返回中國」。不過，何偉及校方都沒有透露不再續聘理由。內地網民都對他的離開感遺憾，「對中國最友好的美國人又走了一個」，亦有不少人質疑出於政治干預，「風聲收太緊了，現在請外國教授參加講座都不太容易」。

何偉出生於美國，1996年曾在四川鄉村任教英文兩年，後來成為《紐約客》駐京記者，直至2010年舉家移居埃及開羅。2019年8月，何重返四川，在川大匹茲堡學院任教寫作課程，其著作《甲骨文》、《尋路中國》和《消失的江城》，有「中國三部曲」之稱，被中國傳媒譽為最擅撰寫中國的西方作家之一。

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