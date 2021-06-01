荷李活動作巨片《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）正於本港上映，身為主角之一的男星John Cena早前因受訪時稱台灣是「國家」，結果觸怒大陸小粉紅而急忙拍片道歉，更全程用普通話說：「我很抱歉，我愛更尊重中國跟中國人，不好意思。」美國《華盛頓郵報》（Washington Post）專欄作家兼智庫外交關係協會（CFR）資深研究員布特（Max Boot）於周二（6月1日）撰文，批評John Cena為中國票房而跪低，又譴責荷李活向北京「叩頭」，甚至不顧一切且可悲地取悅對方。

布特在文章中引述作家組織「美國筆會」（PEN America）去年一份報告，指荷李活為打入中國市場，經常修改電影內容，向中國的審查機制屈服。例如電影公司Paramount於2013年出品的《地球末日戰》（World War Z）就刪去中國是病毒起源的橋段；在《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）中，湯告魯斯（Tom Cruise）身穿的外套上本來印有中華民國國旗，但後來被除去；而在中美聯合製作的3D電腦動畫電影《長毛雪寶》（Abominable）中，就出現中國主張擁有南中國海主權的「九段線」。

文章讚揚電影導演阿帕托（Judd Apatow）是荷李活少數勇敢站出來的人，他曾在一次採訪中表示：「與其說我們和中國做生意，從而令中國更加自由，事實上卻是中國用錢買下我們的沉默。」而共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）亦表示，希望強制製片商披露電影是否經過修改，以「因應中共要求」；共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）則希望任何與國防部合作的製片商，必須同意不會屈服於中國的審查制度。

然而布特指出，問題在於這類立法可能會令自我審查制度更深入到製作過程中，導致更加難以被察覺，並稱要Netflix及Google等企業遠離中國，不僅意味着失去美國主要出口產業的巨額收益，還代表可能失去教育中國觀眾關於自由世界的生活。布特認為，要擺脫這個困境的唯一途徑，是讓製片廠在抵制審查上有更大的幫助，惟可悲的是電影商雖自稱熱愛進步，但卻幾乎總是將利潤置於原則之上。

《華盛頓郵報》／中央社

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