中共中央政治局昨日（5月31日）舉行會議，宣佈將「優化生育政策」，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，以改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略。有內媒分析指，80後將成為生育三孩的主力，而山東則有望成「三孩大省」。

內媒《第一財經》報道，生三孩的基礎是已生育二孩的人群，而從近幾年的數據來看，80後是這類人群的主力，因此也將成為生育三孩的主力。根據國家統計局歷年數據，從1981年開始一直到1997年，年出生人口一直穩定在2,000萬以上；整個80年代，出生人口總共高達22,090萬人，雖然比60後少約1,819萬人，但比70後多423.7萬人。

不過廣東省體制改革研究會執行會長彭澎就表示，生二孩以後，生三孩的意願可能會明顯衰減，「很多人生二孩後，覺得孩子不再是獨生子女了。所以心理上沒有那種緊迫感了。而且三孩對經濟、住房等各方面都有很大的壓力。因此從心理來講，三孩政策所產生的出生人口增加的效果不會有二孩那麼明顯。」

至於從區域分佈來看，2019年人口出生率較高的省份主要來自西北、西南以及華南地區，因此預料這些地區未來生育三孩的比例會比較多；而從過往全面放開二孩的實踐來看，山東、河南這兩個人口大省的增長較為顯著，其中作為第三經濟大省的山東生育意願較強。自二孩政策全面實施後，山東2016年全年出生人口177.06萬人，相當於全國的十分之一，比2015年多出生53.48萬人，其中二孩出生佔比更超過六成，達到63.3%。

另外，內媒《新京報》整理全國31個省份的生育及人口結構數據，顯示西藏生育率最高，達14.6%；一線城市普遍偏低，北京出生率8.1%、上海出生率7%。而從區域來看，華南省份出生率最高，達12.91%；東北省份平均出生率最低，僅6.08%。

《第一財經》／《新京報》／新浪新聞

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