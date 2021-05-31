中國疾病預防控制中心研究員邵一鳴（圖）表示，已針對變種病毒株研製新一代疫苗，並强調中國的滅活疫苗技術路線適合應對病毒變種。對於最早一批完成疫苗接種人群，他稱當局會根據科學數據，確定這些人何時應補充接種「加強針」。

已接種者或需打「加強針」

邵一鳴接受官媒央視訪問時指，疫苗研究要多路並進，「不把雞蛋裝在一個籃子裏，萬一這條路線不成，大家就沒有苗了。」他說，為了多重保險，各條技術路線都佈局，幸運的是各種方式都成功了。對於近期印度、越南等地不斷出現變種病毒株，他就指，變種病毒令疫苗的防護率有約一至兩成下降，但疫苗還能維持五成以上防護率。邵呼籲加快接種疫苗，「因病毒變異會繼續發生，要想阻斷變異，就要阻斷傳播，不給它機會繼續變異。」他指，科學家針對變種病毒株研發新疫苗，而滅活疫苗技術路線特別適合快速應對變異株，因為毋須改變整個疫苗工藝，只是把早期流行的病毒株換成現時有威脅的變異株，經一個生產周期便可產生新疫苗。

由於距離首批接種疫苗的時間已近六個月，不少人也擔心，當初接種疫苗所產生的抗體會否失效。對此，邵一鳴表示，官方會根據科學數據，確定接種時間較長的人群何時應進行加強針的免疫。所謂加強針就是在首次完成疫苗全程接種後，根據追蹤實驗免疫退狀況，再決定是否補充接種針劑央視