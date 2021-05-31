【本報訊】中國正面對人口老化、出生率不足等問題，其實不少發達國家都正在面對，例如日本及美國等。不過未如中國般實行計劃生育的各國，則主力降低育兒成本，以刺激生育率。

日企須保障員工做到70歲

日本早在70年代初面對人口老化，當年日本65歲以上國民佔整體人口7.1%，加上「少子化」。日本1994年推出「天使計劃」，增加幼兒教育設施，降低入園年齡限制，試圖減輕育兒父母的負擔，令國民可保持家庭與工作平衡，從而刺激生育率；及後亦推動數次改善政策，以及提供分娩補貼及兒童補貼，但仍未能解決問題。在2016年，日本厚生勞動省公佈人口創紀錄減少，新生嬰兒100.8萬，死亡人數達130.2萬，人口下降29.4萬人。為免勞動人口減少，日本2013年實施《老年人僱傭安定法》。根據最新修訂，只要本人願意，企業必須保障員工有機會工作到70歲。

南韓及新加坡都有為父母提供託兒服務（圖）補貼，南韓更是免費提供服務，兩國亦有為兒童提供生活津貼，每名小孩可獲約7,000多美元（約5.43萬港元）。至於美國，2019年人口錄得僅0.48%增加，是自1918年以來最低迷的情況，加上二戰後嬰兒潮一代逐漸退休，美國今年亦將退休年齡由66歲提高至67歲，但暫未有鼓勵生育的政策。