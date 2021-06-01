（新增內容）台灣中央流行疫情指揮中心今日公佈，今日確診262宗本土個案，5宗境外個案，另校正回歸有65宗。死亡個案為13宗。

雖然台灣確診數字趨緩，惟三級警戒尚未解除，多個縣市今天（6月1日）起實施市場分流機制，根據身份證號碼尾數分流購買，尾數單數逢周三、五、日，雙數逢周二、四、六出門購物。今天周二是雙數日，台灣《蘋果新聞網》今早採訪各地市場，發現基隆市首日執行有關措施情況混亂，有民眾抵達市場後才發現未有帶身份證或身份證尾數為單數，當場遭禁止進入；南投縣當局則鼓勵民眾主動分流，但未有強制執行。

台灣《蘋果》記者早上約8時到達基隆市信義市場採訪，現場工作人員起初表示不會強制執行分流管制，惟約1小時後突然要求民眾出示身份證。一名中年漢因未有帶身份證，生氣大罵「根本擾民」並離去；有民眾因身份證尾數為單數，無奈表示「大不了不買菜，明天再來」。

高雄市亦於今天起管制傳統市場人流，要求民眾出示身份證，執行分流購買。當地瑞興市場四周已拉起封鎖線，民眾只能經管制口進入，入口處設置簽名及QR code掃描區。副市長史哲在市場入口處附近考察，強調3天勸導期後，將嚴厲執法。

南投縣當局則鼓勵民眾主動分流，但未有強制執行。台灣《蘋果》記者今早約8時前往南投市育樂路及民權街傳統市場，發現魚攤、菜攤及水果攤都有人光顧，不少攤檔更聚集至少5人以上，但全部均有佩戴口罩。有民眾受訪稱，傳統市場還是比大賣場便宜，為節省只能來市場，只要戴好口罩勤洗手便不怕染疫。一名菜販則表示：「畢竟還是要生活，怕病死也不能餓死，不擺攤就沒賺錢，還是希望疫情快點過去。」

另外，台灣花旗銀行今天在官網宣佈，受近期疫情影響，將縮短5間分行的營業時間，由原本下午3時半提早至下午1時半，包括新北市的板橋分行、永和分行，及台北市的襄陽分行、敦化分行、天母分行，強調相關分行所提供的服務不受影響。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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