內地當局為防輸入疫情，對入境人員採取嚴密的隔離檢疫措施，在上海，5月中開始實施14日隔離觀察後，再開展7天社區健康監測。日前在香港飛抵上海的東京大學法學博士林泉忠向《蘋果》表示，7日的社區健康監測期需要另外訂酒店入住，但酒店對於是否接受他這一類旅客說法不一，政府亦未有明確安排，最終靠他自己漏夜向當地部門查詢，才避免流落街頭，他批評政策或會造成防疫漏洞。

港籍台灣學者林泉忠5月22日由香港飛抵上海，入住指定隔離點全季酒店。他前日（30日）晚上於Facebook發文，指到了6月4日就可以從酒店「解放」，同時要開展7天社區健康監測。

但他指，上海市政府至今沒公佈這7天可入住哪些酒店，其朋友向大約30間4、5星級酒店查詢，均不接收他這種旅客，酒店稱必須14+7天後，健康碼已轉綠的客人才可入住。林泉忠事前不知道相關規定，他又向負責醫生查詢，對方也是一問三不知，27日曾回覆指「目前市裏還沒有統一說怎麽辦，等有通知，我們統一回覆」，但3天後仍未有任何音訊。

至於林泉忠現時入住的全季酒店，則要求他於14日隔離期完結後必須離開，原因是要接待新到埗的隔離客人，避免交叉感染。全季酒店職員向林泉忠表示可入住某連鎖酒店，惟他上網一查，發現酒店已經爆滿。

《蘋果》昨日（5月31日）致電聯絡林泉忠，他仍然相當勞氣，形容自己當時一頭霧水，感覺前路茫茫，「唔知隔離完（14日）會點」。

但後來事件有轉機，昨日凌晨他自行致電12345政務服務便民熱線，工作人員表示旅客經14日隔離後，如無特別狀況，可入住巿內任何一間酒店，並無特定名單，但林泉忠翻閱隔離入住首日獲發的通知，表明在上海無固定居住地人士，須「前往指定監察酒店」，與查詢熱線工作人員講法有矛盾。

林泉忠其後又分別向上海和平飯店、上海國際飯店查詢，前者表示根據巿政府規定，旅客要結束21日隔離後才可入住，幸後者的職員表示旅客經14日隔離便可入住，暫時找到落腳地。

但他認為，今次不用流落街頭，「全部係靠我自己，唔係靠酒店，唔係靠酒店醫生」，若一般旅客遇到這樣的情況會很徬徨，認為上海巿政府與酒店溝通不足。

Facebook／《蘋果》記者

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