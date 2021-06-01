中共明年舉行二十大（第二十屆全國代表大會），人事佈局惹人關注。官媒新華社今日發佈〈中共中央關於加強對「一把手」和領導班子監督的意見〉，提到中共領導人習近平指黨中央要加強監督高級幹部，落實「一把手」第一責任人職責。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，此舉是要提醒地方官員要有好表現，同時反映中央擔心地區的民生事件會引發政治後果，影響國家穩定，要求地方官員加強監督。

新華社引述習近平表示，「一把手」是黨的事業發展的領頭雁，對各級「一把手」來說，自上而下的監督最有效，黨中央要加強對高級幹部的監督，各級黨委要加強對所管理的領導幹部，特別是主要領導幹部的監督，上級「一把手」必須抓好下級「一把手」。

文中提到，「一把手」被賦予重要權力，必須強力監督促使其做到位高不擅權、權重不謀私，「一把手」要時刻感受到用權受監督；亦要以身作則，自覺接受監督；同時要嚴格執行從嚴治黨責任制度，落實「一把手」第一責任人職責。

時事評論員劉銳紹向《蘋果》指出，「一把手」是指地方的省委書記、省長，可能是明年二十大中央委員的人選。中央此舉是向地方官員發出訊息，「中央嚟監督你哋，你哋要有好表現」，否則明年二十大的人事佈局「無人講到會出現咩情況」。

劉銳紹又說，北京現時很擔心地方層面會出現擦槍走火，一件社會事件引發連串社會不安，所以需要「一把手」加緊由上而下的監督，避免出事。他指近日廣東省委書記李希直接處理廣州疫情就是一例，以免出現星星之火，影響全國穩定。但劉銳紹認為，任何政策都要視乎如何執行，執行者力度過硬或會引起民眾反感。

劉又指，這套由上而下的監察制度，並不能監督習近平和上層的決策，雖然當權者經常聲稱依法治國，有憲法授權，從文字或理論上未必能與其爭辯，但都要大聲說出來，「佢話有集體監督就強調集體監督，喺憲法、法律框架下做嘢，佢既然講得出，你咪強調。」

新華社／《蘋果》記者

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