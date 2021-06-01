喧騰一時的台灣新竹「密室囚少女」案，保安羅育祥為了躲避之前性侵案被判10年的牢獄之災而蓋密室，並在逃亡期間誘拐少女作陪，還要嫩妻通報他為失蹤人口。他落網後在偵查中曾邊哭邊說：「我就是喜歡小女生，我可能到40、50歲也是喜歡小女生；只要遇到我喜歡的小女孩，我可能會控制不了。」檢方認定他下藥迷魂少女並拍攝不雅照等，去年底起訴求刑11年，高雄地院今也依違反《兒少性剝削防制條例》、偽造文書罪將他重判11年6月。

至於其他共犯羅男的葉姓妻子（20歲）幫他通報為失蹤人口及隱匿人犯部分，則依使公務員登載不實罪、使人隱蔽罪，判刑8月，得易科罰金；幫羅男載少女的盧一帆（38歲）則依使人隱蔽罪判刑1年6月；業務管理員王鉦皓（30歲）也依使人隱蔽罪判刑1年2月。

由於被害少女不知自己被下藥，被救出來後還跟警察說一切作息正常，但遭告知後大受打擊，當下情緒連社工都無法輔導，她太相信自己是打工賺零用錢才北上，無法接受羅男花了4個多月時間與她建立信任關係，自始就是要將她軟禁，因此至今都拒絕輔導。

2018年性侵2名少女被訴的前保安羅育祥（32歲），為免受牢獄之苦，竟在母親新竹透天豪宅加蓋夾層密室，要葉姓妻子在他案件一審宣判前、7月23日至雲林縣警局斗六分局公正派出所謊報他失蹤，準備在密室裡生活一陣子，希望列為失蹤人口7年後就能宣告死亡，到時候他就可以重生。而該案後來確實也判他10年徒刑定讞。

去年5月，羅男以「電競陪玩員」誘騙高雄14歲少女打工上釣，為了取信於少女，每次工作後少女都可獲得200至1,000元新台幣（下同）的報酬。

8月羅男提出有機會幫少女轉成正職員工，以獲取更高報酬時，少女不疑有他，便答應北上新竹接受面試；而少女北上的高鐵票，還是羅男先買好寄給她。

去年8月29日中午12時55分，少女依羅男指示自高鐵左營站搭乘高鐵北上至新竹，羅男同時擔心若家人發現少女不見報警，手機會被定位，還特別交代少女不要帶自己的手機北上，事先用便利商店「店到店」寄送一支手機給她，並請友人盧一帆（38歲）到高鐵站接送，避免公開場合的監視器拍到他與少女一同出入的畫面。

但少女因害怕一個人出遠門，8月29日約定北上新竹當天，找閨密同學同行，同學機警記下載走少女車輛的車牌號碼，到了當天晚上，少女仍未依約回到高鐵站時，同學驚覺大事不妙，趕緊告訴少女父母事發經過；而少女母親也緊急po網協尋，引起社會關注。

羅男把少女帶到母親在竹東的透天豪宅4樓密室躲藏，還惱她把自己手機帶在身上，拿3000元給盧男叫他把少女手載到台北繞一繞，最後丟在新北市永和區環河西路堤防旁。警方找到盧男時，盧還說少女在新北市，誤導警方辦案。

警方在搜查少女下落過程中，曾搜過羅育祥母親新竹豪宅2次，最後因盧男良心不安提示警方豪宅4樓天花板下有一密室，警方再度上門，破壞密室門鎖後進入逮捕羅男，救出被擄66小時的少女。

高雄地檢署偵查後認為羅男2018年已犯下2起下藥強制性交案件，為了躲避入監蓋密室逃亡，又不思悔悟，縝密著手規劃謀議此件犯案，以誘騙少女離家並囚禁密室的犯罪手法，引起社會恐慌，輿論撻伐，惡性至為重大。

加上檢方考量羅男自承對未成年少女有特殊幻想，認為羅男觀念嚴重偏差，心理病態、人格異常，再犯風險極高，偵查後依違反《兒童及少年性剝削防制條例》、《刑法》加重略誘、私自拘禁、偽造文書等罪起訴移審，建請法院從重判處11年徒刑，以資儆懲。高雄地院審理後裁定繼續羈押。

至於其他3名共犯，羅妻與王男日前已獲檢方交保，檢方認為3人為維護羅男，不思被害人安危，不僅未配合警方調查，甚至誤導警方查緝方向，延誤救援時間，妨害公權力行使，浪費司法資源，徒增社會成本，成為社會大眾不良示範，將3人分別起訴藏匿人犯、偽造文書、滅證等罪，也請法院均從重量刑。

台灣《蘋果動新聞》

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