曾揭露新疆再教育營黑幕的中國哈薩克族婦女薩依拉古麗·薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）上月23日接受法國《世界報》（Le Monde）訪問，稱她曾在新疆再教育營任教5個月，期間目睹各種悲慘境遇；中國駐法國大使館其後回應指，對有關報道內容高度重視，批評薩吾提拜的品行惡劣，編造謊言，且涉嫌犯罪，並形容她是被西方反華勢力所聘請的「演員」。

駐法大使館周一（5月31日）發表聲明，指44歲的薩吾提拜「自稱醫科大學畢業、當過醫生，事實上只是在新疆伊犁衛校護士班上過學，從未當過醫生......她從未在教培中心工作過，更沒有被採取過強制措施，她所描述的教培中心的狀況完全是憑空捏造。」

聲明續稱，薩吾提拜涉嫌以偽造購房合同、騙取擔保人簽名和提供虛假材料等方式，騙取47萬元人民幣（約57萬港元）信用社貸款，並於2018年4月5日非法出境，又指她「在昭蘇縣察汗烏蘇鄉中心幼兒園當園長時，曾利用職務便利騙取績效獎金……她在偷越邊境前，還讓妹妹帕娜爾貸款4.5萬元買下她的汽車，但一直沒有把汽車過戶，她妹妹對此十分憤慨。」

聲明最後指，薩吾提拜「其實是被美西方反華勢力僱傭的、在境外靠抹黑新疆為生的『演員』。他們為騙取『難民』身份、獲得物質利益，甘作美西方反華勢力的『棋子』……面對新疆真相，一些媒體不做調查核實，反覆傳播謊言，甘願做反華勢力的幫兇，其動機令人質疑。」

薩吾提拜出生於新疆的伊犁哈薩克自治州，大學時主修醫科，當過醫生、老師和幼兒園園長，她亦曾被送入再教育營為少數族裔上漢語課，她曾向自由亞洲電台透露，在再教育營曾目睹一名同族21歲年輕女子被警員輪姦，同族只能「無能為力的站在原地」，令她難以接受，更因此失眠、患上失憶症。

及後，薩吾提拜得知自己將會被抓捕，遂於2018年3月逃往哈薩克，但被哈薩克當局以非法入境罪逮捕。她在哈薩克法庭披露中共如何在新疆建立再教育營、關押穆斯林信眾，勇敢說出自己的遭遇與親眼見證的一切，讓世界對中國的質疑有了鐵證，也成為首批揭露新疆大規模拘禁少數民族的人之一。

哈薩克法庭其後裁定薩吾提拜利用偽造文件非法越境，但考慮到「情況特殊」，以及遣返回中國可能遭遇的情況，允許她留在哈薩克。目前，她與家人已獲得瑞典政府政治庇護，定居在瑞典，但即使身處北歐，中國對她和她家人的騷擾，從未曾停止。

中國駐法國大使館網頁

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