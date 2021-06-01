台灣疫情持續，其中新北市情況最為嚴峻，然而當地的雙和醫院周一（5月31日）卻發生一宗確診者因不滿被隔離，持刀刺傷3名女護理人員的血案，造成其中2人氣胸及腹部受傷，1人右手韌帶被砍斷，傷勢嚴重。事後有知情人士更透露，案發時旁邊另一名護理人員正在替患者進行CPR（心肺復蘇術），而該名患者最終仍不幸離世。

涉事的62歲洪姓男子上周五（5月28日）確診，隨後被送至雙和醫院11樓負壓隔離病房治療，但洪男不滿被隔離，住院期間屢次和護理人員發生爭執，今早7時許疑似情緒不穩，持生果刀襲擊3名女醫護。轄區6名警員接報到場，在病房制服持刀揮舞的洪男，暫以涉犯殺人未遂罪嫌處理。

台灣《蘋果新聞網》事後引述知情人士指，洪男當時「一直要從病房衝出去，他們（現場護理人員）用鉛板去擋着」，又稱案發時旁邊另一名護理人員正在替患者進行CPR，「但是壓的那個還是死了。」該醫院的另一名醫護人員則透露，該名右手韌帶被砍斷的女護理人員，「才20幾歲剛畢業，工作沒幾年的年輕學妹，右手就這樣被一個垃圾毀了，身上還有多處刀傷，要同仁以後怎麼繼續回到職場上。」

台北市聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰表示，要求政府嚴懲重罰洪男，「光呼籲配合醫護真的不夠，醫護前線賣命作戰，需要來自國家社會法規更多的支持！」網友亦紛紛留言稱「好難過，照顧病人還要遭受的這種對待」、「提議傷害醫護人員的，終身不得再使用健保醫療資源」。

另外，新北市長侯友宜周一（5月31日）在防疫應變會議記者會上表示，當地的確診傳播鍊仍以家庭群聚、居家左鄰右里為主，呼籲民眾無論室外內都暫停聚會，減少外出，並宣佈周二起（6月1日）將淡水區5里、泰山7里納入高風險地區。

侯友宜又表示，當局將全面稽查當地168個市場，包括人口管制、採買分流都交由市場自治會落實，而板橋江子翠重劃區將成為新北市首座疫苗接種站，於本周四（6月3日）正式啟用，在未有疫苗前會先作為快篩站使用，每日最多檢測3,600人。

台灣《蘋果新聞網》

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