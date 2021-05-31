廣東疫情惡化，昨早通報新增20宗本地確診個案後，隨着檢測擴大，確診數字有上升趨勢。同日全省亦新增本土無症狀感染者三人，其中深圳兩宗，佛山一宗。當局要求昨晚10時起離開廣州者需有綠色健康碼，有當地人或外省人提前離穗避疫。疫情重災區廣州荔灣區宣告局部封城，對白鶴洞街、中南街全域封閉式管理，禁止人員出入。

廣東前日新增的20宗確診個案中，廣州佔18宗，佛山兩宗。廣州副市長昨午交代疫情時表示，截至同日下午2時，共檢測304.93萬份樣本，發現11宗確診；又指隨着檢測範圍不斷擴大，預計確診數字會上升。為集中處理檢測及避免人群因注射疫苗而聚集，廣州即日起暫停所有個人預約疫苗接種。由於疫情嚴峻，昨晚10時起離開廣州的人士，需出示綠色健康碼，證明72小時內核酸檢測呈陰性，有當地人或外省人因此選擇離開廣州。重災區荔灣宣佈，為進一步強化防疫措施，即日起對白鶴洞街、中南街全域實施封閉式管理，其間區域內所有公共場所關閉，禁止人員出入，強調民眾必須做到足不出戶，日常必需物品由屬地街道配送。

居民禁出門 屋苑垃圾堆積

有家住白鶴洞的居民對本報表示，有多棟大廈被重點封閉，估計是出現嚴重感染，居民被禁止離開；在屋苑戶外地方工作的人員都穿上全套保護衣，並要求居民盡快回家，而外來人員及志願者等不能進入。有屋苑的垃圾多日無人清理，居民猜測是當局為免外來人員入區造成傳播。由於居民不得外出，當局為封閉社區的居民統一配送食物，從當局的傳單可見，食物分成四種套餐，每份50元人民幣（下同，約61港元），都包括新鮮蔬菜1斤（約0.5公斤）、雞蛋六隻，肉類方面可選擇鮮雞、乳鴿、鴨肉或者鮮魚。

幾千戶檢疫 排隊耗4小時

鄰近的海珠區，經營補習社的羅小姐對本報指，該區曾發現無症狀感染者，因此全區居民昨起分批進行檢測。當局按街道設臨時檢測站，但因人數眾多，「（每批）要一個下午檢測幾千戶人，排隊的話都要排3、4個鐘吧，自費去醫院檢測都可能要排一個鐘」。她又指，當地學校，包括補習社已全部停課。其他市民只要能出示核酸檢測證明就照常上班，她說，有學生家長亦趁停課到外地「避一避」，但「條街都仲有好多人行緊嘅，市面運作都冇乜大影響，除咗荔灣區，其他區都如常，物價都冇變化，畢竟未去到舊年全國都有疫情」，市面並未出現恐慌。

內媒報道，截至昨早9時廣州白雲機場已取消304個航班，深圳寶安機場亦取消184個航班。從廣州南站乘高鐵離穗的民眾拍攝到的照片顯示，昨日火車站未現人潮，候車廳亦顯冷清。此外，廣州的跨市巴士，及對外公路均無限制。中國疾病預防控制中心研究員馮子健昨表示，廣東疫情病毒源自印度、英國，傳播力大增，對中國現行疫情防控措施構成不小的挑戰。《蘋果》記者/國家衞健委