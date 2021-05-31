台灣疫情見曙光？昨天，疫情指揮中心指揮官陳時中宣佈，這一輪本土疫情已漸趨緩，朝可控範圍前進，經過上月中，台北巿及新北巿進入疫情三級警戒後，RT值（即時有效繁殖率）曾高達15，現時已降低至1.02，希望在未來兩周內，降至1以下。

當局解釋RT值是指病毒傳染力的基數，代表平均能傳染給多少人，目前最新數字為1.02，代表平均每個病毒可以傳給1.02人，明後天若疫情持續下降，RT值有望能夠低於1，相信疫情可以反轉。指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，即使RT值下降，亦需四至五天觀察期，才能確定疫情整體趨勢，若每天確診病例持續下降至兩位數，本月14日後，確實有機會解除三級疫情警戒。

疫情指揮中心公佈，昨天新增274宗本土確診及四宗境外輸入個案；另有校正回歸本土個案73宗，總數為351宗。陳時中表示，校正回歸的確診數字已慢慢縮減，隔離效率就能變高，接下來繼續檢討三級警戒措施，必要時就會加強，讓發病到隔離時間能夠盡量縮短，縮得越多，疫情能控制得更好。此外，確診個案中新增15宗死亡個案。目前已累積112死。醫療應變組副組長羅一鈞說，四月至今，共7080位確診者中，有1055人屬於嚴重肺炎或急性呼吸窘迫，大約佔14.9％，而針對高於60歲的族群，重症比率高達27.5％，顯示此年齡層重症比率偏高。

不滿隔離 確診男刺傷三護士

疫情籠罩下，新北雙和醫院發生持刀傷人事件。62歲姓洪男子確診新冠肺炎，28日入住隔離病房，住院期間情緒不穩，不斷大吵大鬧。昨晨七時許，男子不滿被院方隔離，情緒失控，竟然持水果刀刺傷三名女護士。警方接報後，派六名警員到場，當時男子仍持刀揮舞，警員大聲喝令男子「把刀子放下」，趁其注意力分散， 伺機上前奪去水果刀，其他警員則將他壓在地上，成功制服男子。由於男子是確診者，目前警方將他上銬後安置在隔離病房，警方以傷害罪移送新北地檢署偵辦。三名女護士受輕至重傷，其中一人腹部中刀，馬上開刀救治，另兩人則胸部、右手及肚皮有刀傷，治療後均無大礙，新北市長侯友宜亦也前往探望。台灣蘋果新聞網