今日（6月1日）是國際兒童節，內地新修訂的《未成年人保護法》亦正式在今天實施。北京青少年法律援助與研究中心今日向騰訊運營的《王者榮耀》手機網絡遊戲提告，指《王者榮耀》侵害未成年人權益，向北京市第一中級人民法院提起未成年人保護民事公益訴訟，成為內地首宗由社會組織提起的未成年人保護民事公益訴訟。

研究中心認為，《王者榮耀》遊戲存在嚴重侵害未成年人合法權益的行為，指騰訊不斷下調適齡標準，目前遊戲評級為「12+」，不適合12歲以下人士，但2016年騰訊對《王者榮耀》遊戲適齡人士設定為「18+」，即遊戲適合18歲（含）以上玩家娛樂，可見遊戲最初的目標群組是成年人，其後才不斷下調，由「18+」降至「16+」，2021年再下調至「12+」，中心表示，遊戲在角色形象、抽獎規則、語音交流、聊天頻道等方面的內容設定，並不符合「12+」的規定。

另外，亦指《王者榮耀》遊戲人物形象設計過於暴露，尤其是女性角色，大多身穿低胸裝、超短短褲，過度暴露胸部或臀部，遊戲官方網站中充斥着大量色情、暴力、低俗內容及評論，遊戲微社區也長期存在大量宣揚色情、歪曲歷史人物等不良內容，如唐代著名詩人李白與西漢著名軍事家韓信陷入熱戀等，但騰訊並未對上述內容採取任何措施，認為這些低俗的內容會誤導未成年人。

中心更認為遊戲人物篡改歷史人物形象，踐踏民族傳統文化，指《王者榮耀》作為一款歷史題材類手遊，空有歷史人物之名，卻無歷史人物之實，向未成年人傳遞錯誤歷史觀。

遊戲中的商場充值限額及抽獎模式亦違反國家規定，有誘導未成年人沉迷的嫌疑，尤其是默認開啟獲取QQ或微信好友選項的設定，增加了未成年用戶的社交壓力。此外，其防沉迷系統存在大量漏洞，「成長守護平台」未得到有效推廣。

中心稱，《王者榮耀》亦令兒童沉迷網絡遊戲、侵害未成年人健康權，及其監護人、近親屬的財產權、導致部份兒童荒廢學業、家庭關係嚴重惡化，令部份兒童的歷史認知造成嚴重不良影響、錯誤導向價值觀和影響未成年人語言交際能力等。

網民對此反應不一，有人贊同《王者榮耀》應改成18+以上才能玩，認為遊戲人物篡改歷史人物形象，踐踏民族傳統文化這項控訴很重要，但有網民覺得沒有遊戲十全十美，重要是家長應嚴加管控。

內媒報道，早在2017年，《王者榮耀》19歲以下用戶數量就已超過5,000萬人，有167名家長曾因孩子沉迷《王者榮耀》等遊戲問題而寫信予有關部門，痛批沉迷網絡遊戲的危害。

澎湃新聞網

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